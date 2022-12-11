У реанімації помер колишній прессекретар "Правого сектору" Артем Скоропадський

Журналіст та колишній прессекретар "Правого сектору" Артем Скоропадський помер у суботу, 10 грудня, у реанімаційному відділенні лікарні.

Про його смерть повідомила дружина Олена Солодовнікова на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, причиною смерті стала тривала та важка хвороба шлунку.

“Мене не було поруч, я була за кордоном, і ніколи собі цього не пробачу. Ти казав, ніколи не розповідай, що я комусь допомагав. Вибач, я все ж таки розповім про всі ці численні збори для поранених, про організацію автобусів з їжею на фронт, про бабу Катю на два поверхи вище, якій ти купував їжу, бо вона самотня і годує котів у під'їзді. Що допомагав тим, хто цього потребував", - написала вона.

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Артем Скоропадський народився у Москві, там же здобув освіту на факультеті журналістики МДУ. Від літа 2005 року працював кореспондентом видання "Коммерсантъ-Украина".

“Артем приїхав тоді з Москви. Його надихнув Майдан, зміни які відбувалися в Україні. Він мав сподівання, що українська революція надихне громадянське суспільство у РФ. Теми, які він вів - громадські та політичні акції, мітинги. Також його цікавила православна тематика, бо був дуже віруючою людиною”, - пригадував у коментарі ТСН.ua колега Артема по цьому виданню, журналіст Іван Красіков.

За його словами, Скоропадський у Києві дуже швидко зблизився з УНСО та "Тризубом", хоча спочатку був, скоріше, лібералом.

“Колись на нього напали у "Трубі" під Майданом за "арафатку" і "Тополя", Ігор Мазур, з УНСО допоміг знайти та розібратися з нападниками. Загалом, він був людиною з дуже непересічною історією, родичі якої служили у радянській армії і яка мала у РФ багато можливостей, міг зробити успішну кар'єру у Москві, але приїхав до Києва і пройшов еволюцію від ліберала, який вважав російську журналістику кращою за українську, до переконаного українського націоналіста, патріота, яких ще треба пошукати”, - зауважив Красіков.

Ще один колега Артема, теперішній освітній омбудсмен Сергій Горбачов пригадує його як талановитого, дуже комунікабельного та невгамовного.

"Артем - росіянин за народженням та (до певного часу) мовою та громадянством - був одним із найрішучих українських націоналістів. Це - окремий рядок у нашому епосі про подолання постімперських фантомів: як для України, так і для Росії", - зауважив він.

До речі, після анексії Криму, у березні 2014 року, вся редакція “Коммерсантъ-Украина" відмовилася працювати під “диктовку” з Москви і через спробу цензури оголосила про саморозпуск.

Донедавна Артем Скоропадський був головним редактором журналу "Країна", до того - речником "Правого сектору". У 2021 році він отримав українське громадянство. Улітку 2022 року повінчався з Оленою Солодовніковою в Софії Київській.

Артему Скоропадському виповнився 41 рік.

Його дружина повідомила, що найближчим часом буде організовано прощання з покійним журналістом за православним обрядом. Про місце та час буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, у ніч проти 22 листопада помер український політик, дисидент, син головнокомандувача УПА Романа Шухевича - Юрій Шухевич.

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