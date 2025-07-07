У реанімації помер волонтер з Луцька, який впав у кому після мобілізації

Максим Музичка

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Мобілізований житель Волині Максим Музичка, який нібито вистрибнув з кузова вантажівки під час перевезення на полігон, помер у реанімації.

Про це повідомила його дружина Маргарита Музичка у Facebook.

«Вчора (6 липня — Ред.) не стало мого чоловіка, Максима. Його серце зупинилося після довгих днів у реанімації», — йдеться в повідомленні.

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Контекст

Нагадаємо, що минулого місяця у Луцьку знову спалахнув скандал щодо мобілізації — того разу через волонтера Максима Музички, який опинився у вкрай важкому стані у реанімації.

Максим Музичка

Жінка стверджувала, що в Луцьку її сина затримали представники ТЦК просто на вулиці. За її словами, медики діагностували у хлопця відкриту черепно-мозкову травму, субдуральні та епідуральні гематоми, а також численні крововиливи.

Натомість у ТЦК відкинули усі звинувачення у побитті і запевнили, що щодо Максима «фізичних чи спеціальних засобів впливу на застосовувалося».

Тим часом у поліції Львівської області, не називаючи прізвище Музички, розповіли про «31-річного мобілізованого з Волинської області», який отримав важкі травми, вистрибнувши з кузова машини під час перевезення на полігон. З контексту зрозуміло, що йдеться саме про нього.

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