ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2144
Час на прочитання
1 хв

У реанімації помер волонтер з Луцька, який впав у кому після мобілізації

Мобілізований Максим Музичко з Волині, який дорогою на полігон отримав черепно-мозкову травму, помер у лікарні.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Максим Музичка

Максим Музичка

Мобілізований житель Волині Максим Музичка, який нібито вистрибнув з кузова вантажівки під час перевезення на полігон, помер у реанімації.

Про це повідомила його дружина Маргарита Музичка у Facebook.

«Вчора (6 липня — Ред.) не стало мого чоловіка, Максима. Його серце зупинилося після довгих днів у реанімації», — йдеться в повідомленні.

Контекст

Нагадаємо, що минулого місяця у Луцьку знову спалахнув скандал щодо мобілізації — того разу через волонтера Максима Музички, який опинився у вкрай важкому стані у реанімації.

Максим Музичка

Максим Музичка

Жінка стверджувала, що в Луцьку її сина затримали представники ТЦК просто на вулиці. За її словами, медики діагностували у хлопця відкриту черепно-мозкову травму, субдуральні та епідуральні гематоми, а також численні крововиливи.

Натомість у ТЦК відкинули усі звинувачення у побитті і запевнили, що щодо Максима «фізичних чи спеціальних засобів впливу на застосовувалося».

Тим часом у поліції Львівської області, не називаючи прізвище Музички, розповіли про «31-річного мобілізованого з Волинської області», який отримав важкі травми, вистрибнувши з кузова машини під час перевезення на полігон. З контексту зрозуміло, що йдеться саме про нього.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
2144
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie