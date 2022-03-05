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У регіони попрямувала допомога від українських виробників: хто її отримає

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Передовсім доставки відбуватимуться у області, які найбільше постраждали він воєнних дій.

Продуктові набори від українських виробників для постраждалих від війни та людей з вразливих категорій попрямували в регіони.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну. 

"До людей попрямувала частина з мільйона продуктових наборів, які зараз комплектуються на складах. 430 працівників цілодобово приймають товари, комплектують набори та відвантажують зі складів. За сприяння Мінагрополітики вже більше 130 українських виробників харчових продуктів та представників українського бізнесу долучились до цієї справи. Я хочу подякувати кожному, хто робить свій внесок в цю справу. Зараз допомогти найуразливішим – це не лише людяність, це складова нашої перемоги", - зазначила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Продукти отримають люди з інвалідністю, самотні люди. Передовсім доставки відбуватимуться у області, які найбільше постраждали він воєнних дій. Обласні соціальні служби забезпечують збір потреб та доставку продуктів адресатам.

Зазначається, що набори складаються з різноманітних круп, пластівців, готових сухих сніданків, м’ясних, м’ясо-рослинних та рослинних консервів, макаронних виробів, цукру, згущеного молока, олії, печива фасованого різних видів.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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