У регіони попрямувала допомога від українських виробників: хто її отримає

У регіони попрямувала допомога від українських виробників: хто її отримає

Передовсім доставки відбуватимуться у області, які найбільше постраждали він воєнних дій.

Продуктові набори від українських виробників для постраждалих від війни та людей з вразливих категорій попрямували в регіони.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

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"До людей попрямувала частина з мільйона продуктових наборів, які зараз комплектуються на складах. 430 працівників цілодобово приймають товари, комплектують набори та відвантажують зі складів. За сприяння Мінагрополітики вже більше 130 українських виробників харчових продуктів та представників українського бізнесу долучились до цієї справи. Я хочу подякувати кожному, хто робить свій внесок в цю справу. Зараз допомогти найуразливішим – це не лише людяність, це складова нашої перемоги", - зазначила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Продукти отримають люди з інвалідністю, самотні люди. Передовсім доставки відбуватимуться у області, які найбільше постраждали він воєнних дій. Обласні соціальні служби забезпечують збір потреб та доставку продуктів адресатам.

Зазначається, що набори складаються з різноманітних круп, пластівців, готових сухих сніданків, м’ясних, м’ясо-рослинних та рослинних консервів, макаронних виробів, цукру, згущеного молока, олії, печива фасованого різних видів.