У регіонах скасовують графіки: де запроваджують аварійні відключення світла 27 листопада

Відключення світла. / © Associated Press

У четвер, 27 листопада, в кількох регіонах застосовують аварійні відключення світла. Наразі графіки не діють у трьох областях.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК “Укренерго”.

“У Сумській, Харківській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення електроенергії. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють”, - наголосили в компанії.

Зазначається, що енергетики працюють над тим, аби якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Сумська область

“Шановні споживачі електроенергії, за вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини запроваджено графіки аварійних відключень для 1-5 черг”, - повідомили в обленерго о 10:47.

Полтавська область

“Від 10:41 в Полтавській області застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії, - наголосили в обленерго.

Енергетики повідомили, що послуга з розподілу електричної енергії буде відновлена після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від “Укренерго”.

Як повідомлялося, вночі 27 листопада армія РФ знову атакували енергооб’єкти України. Через це на ранок були локальні знеструмлення у кількох областях. Станом на 11:00 у більшості регіонів вдалося зменшити загальну тривалість вимушених відключень електроенергії.

Зауважимо, що “Укренерго” запроваджувало відключення світла на 27 листопада. За планом, графіки діятимуть від 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг. Обмеження для промисловості діятимуть від 00:00 до 23:59.