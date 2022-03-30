У Решетилівці знайшли вбитими 38-річного чоловіка та його 4-річного сина

У Решетилівці знайшли вбитими 38-річного чоловіка та його 4-річного сина

В обох на тілі були сліди насильницької смерті.

У Решетилівці Полтавської області у квартирі знайшли тіла батька та його малолітнього сина з ознаками насильницької смерті.

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Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Полтавської області.

До поліції Решитилівки надійшла інформація від медиків про те, що в одній із квартир міста знайшли тіло чоловіка та його малолітнього сина. В обох на тілі були сліди насильницької смерті.

Слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції та слідча група обласного управління поліції Полтавщини оглянула помешкання та передала тіла 38-річного чоловіка та його 4-річного сина для встановлення причин смерті в бюро судово-медичної експертизи.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ (Умисне вбивство двох осіб). Обставини та мотиви злочину з’ясовує слідство.

Нагадаємо, що у Запорізькій області в одному з будинків у Пологах знайшли тіла сімох чоловіків та жінок. Усі вони мали сліди катувань.