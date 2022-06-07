У ресторані в Херсоні стався вибух: одна людина зазнала поранення

Сьогодні, 7 червня, у ресторані в тимчасово окупованому Херсоні пролунав вибух.

Вналідок вибуху у ресторані "Ностальжі", що на вулиці Старообрядницькій, 10 травмовано людину.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на голову Херсонської ОВА Геннадія Лагуту.

Що стало причиною вибуху - наразі невідомо. Внаслідок події, за попередніми даними, поранення зазнала одна людина, їй вже надали медичну допомогу.

Як пише "Український Південь" на місце події прибула російська знімальна група.

"Абсолютно "випадково" знімальна група росіян опинилась на місці вибуху в Херсоні. Вибух у кафе "Ностальжи". Позаду, дійсно будівля так званої окупаційної адміністрації, в будівлі господарського суду", - йдеться у повідомленні.

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