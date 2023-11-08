У ресторані Вінниці через російський шансон побилися військові та співробітники СБУ (відео)

На вихідних в одному із ресторанів Вінниці виник конфліткт між працівниками військової контррозвідки СБУ та військовим, який служив на передовій. СБівці начебто слухали російський шансон.

Про це повідомляє місцеве видання 20 хвилин.

СБУ проти військового

За інформацією видання, конфлікт виник 4 листопада. В одному із ресторанів Вінниці святкували день народження військовий та працівник СБУ. Після того, як музичний супровід закладу о 22.00 закінчив свою роботу, гості військового почули, як із VIP-зали, де своє день народження святкував контррозвідник, пролунав російський шансон "Владимирский централ", "Приходите в мой дом, мои двери открыты" Михайла Круга.

Гості військового завітали в кімнатку до поціновувачів російського шансону і зробили зауваження. Однак ті не відреагували та продовжували розважатись. За словами гостей захисника, не звернули уваги на зауваження і офіціанти та адміністрація ресторану. Ймовірно, через те, що у VIP-залі відпочивали друзі власників ресторану.

"Ми були запрошені на день народження до військового, який служив на передовій. Вже виключили музику, сказали, що все закінчилося, і ми почали одягатися. Чуємо, як в кімнаті іншої компанії святкуючих включили на всю в телефоні "Владимирский централ". Я відкрила двері і зробила зауваження, що зараз не той час, щоб слухати таку музику. Вони не відреагували. Я пішла на бар, спитала дівчат, чому вони ніяк не реагують, що в їх закладі звучить російський шансон - вони лише посміялися. Після цього вийшли з тої компанії чоловіки, і почалася бійка", - розповіла свідок подій зі сторони військового.

Далі, за словами жінки, вони покликали охорону закладу. Ті у відповідь також посміялися. Байдуже відреагували і працівники поліції, які прибули на виклик.

За інформацією видання, серед постраждалих, які зробили зауваження, троє чоловіків. Це військовий, стоматолог і юрист. Їх доставили у лікарню. Четвертий постраждалий, якого зі струсом мозку доправили в лікарню - це львів'янин Руслан Сивак, який, за словами очевидців, крутив шансон і був ініціатором бійки.

Журналісти стверджують, що святкував свій день народження Дмитро Сивак, який є військовослужбовцем Департаменту військової контррозвідки СБУ. За словами очевидців, він мав при собі нагородну зброю, пістолет Glock-17. Також в їх компанії було ще два працівники контррозвідки.

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Реакція поліції

У поліції Вінницької області повідомили, що відкрито кримінальне провадження "хуліганство".

"За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною другою статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Всі учасники встановлені, проводяться слідчі дії", - прокоментувала речниця поліцейського главку Заріна Маєвська.

Що кажуть у військовій прокуратурі

У Вінницькій спеціалізованій прокуратурі заявили, що здійснюється процесуальне керівництво за цим фактом. Ймовірно, до бійки були причетні співробітники Служби безпеки, департаменту контррозвідки.

"В ході досудового розслідування встановлено, що дійсно 4 листопада біля 23-ї години відбулися певні події, до яких можливо причетні співробітники Служби безпеки, департаменту контррозвідки. Проведені першочергові слідчі дії, огляд місця події, допит свідків. На даний час дані письмові вказівки органу досудового розслідування попрацювати зі свідками, провести ряд слідчих дій. Це впровадження перебуває на особистому контролі керівництва", - сказав керівника спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк.

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