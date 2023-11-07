Бійка у ресторані Вінниці через російський шансон: ЗМІ пишуть про конфлікт між СБівцями і гостями військового

За інформацією ЗМІ, в компанії працівників СБУ нібито слухали російський шансон. Це не сподобалося гостям військового, який відзначав свій лень народження.

У одному із ресторанів Вінниці через російську музику побилися дві компанії.

За інформацією місцевих ЗМІ, в одній компанії у VIP-залі були працівники військової контррозвідки СБУ, в іншій – військовий разом із рідними та друзями відзначав день народження.

"Після того, як музичний супровід закладу о 22:00 закінчив свою роботу, гості почули, як із VIP-зали пролунав російський шансон "Владимирский централ" у виконанні Круга", – йдеться у статті.

Наступною фанати Круга вирішили послухати пісню "Приходите в мой дом, мои двери открыты". Гостям військового увірвався терпець і вони зайшли до зали зробити зауваження, але ті нібито не відреагували на це.

"Ми були запрошені на день народження до військового, який служив на передовій. Вже виключили музику, сказали, що все закінчилося, і ми почали одягатися. Чуємо, як в кімнаті іншої компанії святкуючих включили на всю в телефоні "Владимирский централ". Я відкрила двері і зробила зауваження, що зараз не той час, щоб слухати таку музику. Вони не відреагували. Я пішла на бар, спитала дівчат, чому вони ніяк не реагують, що в їх закладі звучить російський шансон – вони лише посміялися. Після цього вийшли з тої компанії чоловіки, і почалася бійка", – розповіла гостя військового і очевидиця подій.

За її словами, трьох чоловіків з компанії військового доправили до лікарні.

За інформацією видання "20 хвилини" ініціатором бійки нібито був працівник Департаменту військової контррозвідки СБУ, який також святкував свій день народження в ресторані.

"СБУшник мав при собі нагородну зброю, пістолет Glock-17, отриманий в березні цього року від тодішнього Міністра оборони Олексія Резнікова. Також в їх компанії було ще два працівники контррозвідки", – стверджують у виданні.

В СБУ цю інформацію поки не коментують.

У поліції в коментарі виданню повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства і запевнили, що всі учасники конфлікту встановлені.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі чоловік посеред вулиці включив нову пісню путініста Лєпса, написану для заохочення окупантів вбивати українців.

Нагадаємо, на Хмельниччині чоловіка побили до реанімації за зауваження вимкнути російський шансон.

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