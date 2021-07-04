У ресторані Запоріжжя під час стрілянини загинув 30-річний чоловік: подробиці

У ресторані Запоріжжя під час стрілянини загинув 30-річний чоловік: подробиці

Наразі особа зловмисника не встановлена.

В одному з ресторанів Запоріжжя в ніч проти 4 липня сталася стрілянина. У результаті інциденту один чоловік від отриманих травм загинув.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ НП в Запорізькій області, пише "Укрінформ".

Також читайте Заради розваги: у центрі Одеси двоє чоловіків влаштували стрілянину

Зазначається, що стріляли в приміщенні ресторану на вулиці Маяковського. Там невідомий, можливо з травматичного пістолета, завдав поранення місцевому 30-річному мешканцю в область грудної клітини.

Від отриманих травм потерпілий помер. Наразі встановлюється особа зловмисника та його місце перебування. Відкрито кримінальне провадженні за ч.1 ст.115 ККУ.

Місцеве видання "Актуально" з посиланням на власні джерела, повідомляє, що у перестрілки, є ще один потерпілий, якого госпіталізували до лікарні з нібито безліччю вогнепальних поранень.

Нагадаємо, що у Харкові стрілянина зчинилася у дворі житлових будинків. За словами очевидців, пролунало чотири постріли. Дві кулі поцілили місцевому жителю в шию.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання