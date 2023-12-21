У Reuters назвали ключові фактори провалу літнього контрнаступу ЗСУ

ЗСУ почали контрнаступ значно пізніше, зокрема через очікування озброєння від західних союзників.

Починаючи літній контрнаступ, Збройні сили України зіткнулися з міцною обороною російського агресора, що не дозволило їм досягнути бажаних цілей.

Британське агенство Reuters називає 4 ключові фактори, які стали на заваді успішному контрнаступу.

1. ЗСУ розосередили наступальні зусилля, головною метою яких був Запорізький напрямок, а за ним - вихід до Мелітополя. Але водночас українські сили також були задіяні в наступі на флангах Бахмута та в напрямку Бердянська.

2. Ешелонова лінія оборони окупантів. Україна, очікуючи постачання зброї від союзників, значно затягнула початок контрнаступальних дій, а також змінила стратегію наступу.

"За цей час Росія встигла вирити окопи та замінувати стратегічні ділянки фронту. Крім того, відкрита рівнинна місцевість на півдні сама собою ускладнювала наступ ЗСУ, позбавляючи українців елементу несподіванки", - йдеться в повідомленні.

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3. Нестача живої сили й техніки у ЗСУ. Через відсутність чисельної переваги українцям довелося прокладати шлях через багатошарову російську оборону, що складалася із протитанкових перешкод, заплутаної мережі окопів і тунелів, а також стратегічно замаскованих батарей, танків і командних пунктів. Все це супроводжувалося постійним обстрілом російської артилерії.

4. Мінні поля. Ними російські війська проклали потужну першу лінію оборони: щільний шар протипіхотних і протитанкових мін. Розмінування шляхів через російські мінні поля стало одним із найвитратніших завдань контрнаступу як за часом, так і за людьми й технікою.

"Розчищення шляхів через міни відбувалося під пильним наглядом російських безпілотників, які постійно націлювали артилерію та ударні вертольоти на саперів", - додали у виданні.

Нагадаємо, наразі на тимчасово окупованих територіях перебувають близько 450 тисяч російських загарбників. Водночас Україні потрібно набагато більше військових.

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