У реєстр пошкодженого майна можна заносити ще один вид нерухомості: який саме

У реєстр пошкодженого майна можна заносити ще один вид нерухомості: який саме

Реєстр пошкодженого майна - які об'єкти можна до нього вносити, чи можна буде отримати компенсацію за недобудоване житло - в матеріалі ТСН.ua

Як повідомляє finance.ua в Україні змінені правила компенсації за зруйноване житло під час війни. Для реєстрації пошкодженого та зруйнованого війною житла використовуватимуть спеціальний реєстр. В реєстр крім квартири, приватного будинку (дачного, садового, присадибного), будь-якого житлового приміщення, яке не входить до складу будинку можна буде вносити ще один вид нерухомості. Відповідно цих даних буде надаватися компенсація.

Дані, які будуть в Реєстрі пошкодженого житла

В базу даних реєстру заноситимуть наступну інформацію:

відомості про пошкоджене або зруйноване житло;

відомості про власників пошкодженого або зруйнованого житла;

інформацію про збитки, завдані внаслідок пошкодження житла.

Адміністратором реєстру є Мінцифри, тому власники зруйнованої нерухомості не зможуть самостійно вносити зміни у реєстрі.

Що нового можна вносити до реєстру

У Реєстр пошкодженого житла дозволено вносити об’єкти незавершеного будівництва.

Щоб внести такі об'єкти потрібно виконати дві умови.

Повинна бути дозвільна документація на це будівництво.

У об'єктах, дані про яких вносяться повинні бути зведені зовнішні та внутрішні опорні стіни.

Подати інформацію можна наступним чином:

через портал «Дія»;

через ЦНАП;

звернувшись до нотаріуса.

Ще одна зміна стосується фіксації пошкодженого житла - не обов’язково надавати фото чи відео майна, можна скористатися супутниковими знімками.

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