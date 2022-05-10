У реєстр пошкодженого майна можна заносити ще один вид нерухомості: який саме

Реєстр пошкодженого майна - які об'єкти можна до нього вносити, чи можна буде отримати компенсацію за недобудоване житло - в матеріалі ТСН.ua
Як повідомляє finance.ua в Україні змінені правила компенсації за зруйноване житло під час війни. Для реєстрації пошкодженого та зруйнованого війною житла використовуватимуть спеціальний реєстр. В реєстр крім квартири, приватного будинку (дачного, садового, присадибного), будь-якого житлового приміщення, яке не входить до складу будинку можна буде вносити ще один вид нерухомості. Відповідно цих даних буде надаватися компенсація.
Дані, які будуть в Реєстрі пошкодженого житла
В базу даних реєстру заноситимуть наступну інформацію:
- відомості про пошкоджене або зруйноване житло;
- відомості про власників пошкодженого або зруйнованого житла;
- інформацію про збитки, завдані внаслідок пошкодження житла.
Адміністратором реєстру є Мінцифри, тому власники зруйнованої нерухомості не зможуть самостійно вносити зміни у реєстрі.
Що нового можна вносити до реєстру
У Реєстр пошкодженого житла дозволено вносити об’єкти незавершеного будівництва.
Щоб внести такі об'єкти потрібно виконати дві умови.
- Повинна бути дозвільна документація на це будівництво.
- У об'єктах, дані про яких вносяться повинні бути зведені зовнішні та внутрішні опорні стіни.
Подати інформацію можна наступним чином:
- через портал «Дія»;
- через ЦНАП;
- звернувшись до нотаріуса.
Ще одна зміна стосується фіксації пошкодженого житла - не обов’язково надавати фото чи відео майна, можна скористатися супутниковими знімками.
Читайте також:
Компенсація за зруйноване житло: яку максимальну суму зможуть отримати українці
Компенсація за зруйноване житло 2022: хто отримає кошти, якщо власник загинув
Компенсація за зруйноване житло під час війни: яку суму отримають українці
Компенсація за зруйноване житло 2022 року: інструкція для отримання допомоги