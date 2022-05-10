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У реєстр пошкодженого майна можна заносити ще один вид нерухомості: який саме

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У реєстр пошкодженого майна можна заносити ще один вид нерухомості: який саме

Компенсація за зруйноване житло / Фото: Getty Images

Реєстр пошкодженого майна - які об'єкти можна до нього вносити, чи можна буде отримати компенсацію за недобудоване житло - в матеріалі ТСН.ua

Як повідомляє finance.ua в Україні змінені правила компенсації за зруйноване житло під час війни. Для реєстрації пошкодженого та зруйнованого війною житла використовуватимуть спеціальний реєстр. В реєстр крім квартири, приватного будинку (дачного, садового, присадибного), будь-якого житлового приміщення, яке не входить до складу будинку можна  буде вносити ще один вид нерухомості. Відповідно цих даних буде надаватися компенсація.

Дані, які будуть  в Реєстрі пошкодженого житла

В базу даних реєстру заноситимуть наступну інформацію:

  • відомості про пошкоджене або зруйноване житло;
  • відомості про власників пошкодженого або зруйнованого житла;
  • інформацію про збитки, завдані внаслідок пошкодження житла.

Адміністратором реєстру є Мінцифри, тому власники зруйнованої нерухомості не зможуть самостійно вносити зміни у реєстрі. 

Що нового можна вносити до реєстру

У Реєстр пошкодженого житла дозволено вносити об’єкти незавершеного будівництва. 

Щоб внести такі об'єкти потрібно виконати дві умови.

  • Повинна бути дозвільна документація на це будівництво.
  • У об'єктах, дані про яких вносяться повинні бути зведені зовнішні та внутрішні опорні стіни.

Подати інформацію можна наступним чином:

  • через портал «Дія»;
  • через ЦНАП;
  • звернувшись до нотаріуса.

Ще одна зміна стосується фіксації пошкодженого житла -  не обов’язково надавати фото чи відео майна, можна скористатися супутниковими знімками.

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