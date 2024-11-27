У реєстрі "Оберіг" та повістках відбулися зміни: як ставлять на облік чоловіків 16-25 років

Катерина Черногоренко відповіла, чи можна стати на облік без відвідування ТЦК.

Чоловіків 16-25 років, відповідно до експериментального проєкту, ставлять на облік автоматично, у них немає потреби звертатися до ТЦК і проходити медогляд.

Про це заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла в в інтрев'ю порталу DOU.

За її словами, постановою 932 "Оберіг" стали наповнювати даними про чоловіків 16-60 років. Раніше реєстр не мав інформації про тих, хто ніколи не ставав на військовий облік і не відвідував ТЦК. Проте відбулися зміни.

Наразі налагоджено обмін даними між реєстром "Оберіг", Єдиним демографічним реєстром і системою Державної міграційної служби.

Що відомо про взяття на облік чоловіків 16-25 років

Щодо чоловіків 16-25 років, то відповідно до експериментального проєкту, їх ставлять на облік автоматично, у них немає потреби звертатися до ТЦК і проходити медогляд.

"Уже зараз люди від 18 років можуть згенерувати військово-обліковий документ у мобільному застосунку "Резерв+", — додали в Міноборони.

Катерина Черногоренко уточнила, що поки врегульовуваються процеси, недостатньо враховані законодавством, тому проєкт називають експериментальним.

За її словами проєкт ухвалили саме для того, щоб безбар’єрно поставити на облік чоловіків, які перебувають за кордоном. Щоб вони автоматично не стали порушниками лише через неможливість приїхати в Україну.

Розвантажити ТЦК. Чоловіки 16-25 років не підлягають призову без їхньої згоди — тож зусилля ТЦК хочуть зосередити на завданнях мобілізації.

За інформацією заступниці міністра оборони з питань цифровізації, автоматичне взяття на облік чоловіків 16-25 років триватиме протягом року. Після цього цифрова команда Міноборони підготує звіт, і якщо результат буде позитивним, врегулює процес законодавчо.

На розгляд ВЛК: що відомо про облік чоловіків 16-25 років з інвалідністю

Відповідно до документа, якщо чоловіки 16–25 років мають інвалідність чи тяжкі захворювання, вони повинні подати документи про це на розгляд ВЛК.

Нагадаємо, раніше Катерина Черногоренко вже анонсувала запуск електронної ВЛК 2025 року. Вона розповіла, що це буде відбуватись шляхом обміну даними між реєстром "Оберіг" та електронною системою охорони здоров'я (ЕСОЗ).

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