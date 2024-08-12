У "Резерв+" додадуть функцію онлайн-рекрутингу: Міноборони розповіло деталі

Завдяки цій функції люди зможуть добровільно приєднатися до війська.

Міністерство оборони України планує цієї осені запустити функцію онлайн-рекрутингу в застосунку "Резерв+".

Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в коментарі УП.

"Міністерство оборони планує запустити онлайн-рекрутинг на базі застосунку", - сказала вона. Завдяки цій функції люди зможуть добровільно долучитися до війська, враховуючи запити, які формуватиме Генеральний штаб ЗСУ.

Черногоренко також зазначила, що МОУ не планує впроваджувати електронні повістки, оскільки на цей час немає відповідної законодавчої бази.

Нагадаємо, Міністерство оборони планує перетворити застосунок "Резерв+" на онлайн-територіальний центр комплектування, щоб через нього можна було отримувати всі необхідні послуги. Це включатиме онлайн-рекрутинг, оформлення відстрочок та направлення на військово-лікарську комісію.

Також нардеп відповів, чи будуть надсилати повістки військовозобов'язаним через "Резерв+".

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