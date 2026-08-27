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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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122
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У "Резерв+" немає фото: чи можуть виникнути проблеми з ТЦК

Електронний військово-обліковий документ у «Резерв+» може бути без фотографії.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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У "Резерв+" немає фото: чи можуть виникнути проблеми з ТЦК

Застосунок Резерв+ / © ТСН.ua

Електронний військово-обліковий документ (е-ВОД), сформований у застосунку «Резерв+», може не містити фотографії власника. Відсутність зображення обличчя сама по собі не робить такий документ недійсним.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Там пояснили, що законодавство допускає формування електронного військово-облікового документа без фото, якщо відповідного цифрового зображення ще немає в державних реєстрах.

Чи виникнуть проблеми під час перевірки документа

Користувач може завантажити або роздрукувати е-ВОД у форматі PDF, де поле з фотографією залишається порожнім. При цьому повторне відкриття застосунку, його оновлення чи актуалізація даних не обов’язково призведуть до появи зображення.

Сам факт відсутності фотографії не свідчить про помилку в документі. Тому вимога обов’язково мати фото в електронному військово-обліковому документі не має підстав лише через те, що воно не відображається.

Порядок створення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних і резервістів визначений постановою Кабінету Міністрів України №559 від 16 травня 2024 року.

Згідно з підпунктом 19 пункту 8 цього документа, цифрове зображення обличчя вноситься до військово-облікового документа за умови наявності такого зображення у відповідних реєстрах.

Отже, якщо фотографії в системі немає, вона не обов’язково має з’являтися в сформованому е-ВОД.

Чи можуть вимагати документ саме з фотографією

Відсутність фото не впливає на юридичну силу електронного військово-облікового документа. Відповідно, саме через відсутність зображення представники ТЦК, роботодавці чи інші уповноважені особи не можуть вважати документ недійсним.

Головне, щоб е-ВОД був належним чином сформований у «Резерв+» і містив необхідні відомості, передбачені законодавством.

Тобто порожнє поле замість фотографії не означає, що громадянину потрібно терміново звертатися до ТЦК лише для того, щоб додати зображення.

Водночас у разі виникнення інших розбіжностей у військово-облікових даних ситуацію варто з’ясовувати окремо, оскільки відсутність фото та помилки в облікових відомостях — це різні питання.

Нагадаємо, в Україні частина відстрочок від мобілізації подовжується автоматично, проте через технічні збої у державних базах цей процес може давати збій.

Також експерти радять військовозобов’язаним не поспішати звільнятися з роботи під час зміни підстав для звільнення від мобілізації.

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