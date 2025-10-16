"Резерв+" додав важливу функцію до "Штрафи онлайн": що змінилося

Резерв + / © armyinform.com.ua

У застосунку «Резерв+» вийшло важливе оновлення, що значно розширює можливості функції «Штрафи онлайн» для військовозобов’язаних. Ця функція дозволяє швидко та прозоро сплатити штраф за порушення правил військового обліку. Тепер вона стала більш зручною та інформативною.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Що тепер доступно користувачам

Можливість завантажити підписаний файл заяви про визнання порушення.

Завантаження або надсилання на електронну пошту файлу нової постанови.

Перегляд детальної інформації про справу та, що важливо, дізнатися причину скасування постанови.

У розширених даних з реєстру тепер відображається причина подання особи до поліції.

Таким чином, оновлення «Резерв+» значно покращує прозорість процесу сплати та оскарження штрафів, пов’язаних із військовим обліком.

Нагадаємо, в Україні з’явилася можливість швидко зняти порушення військового обліку та оформити бронювання за кілька днів після сплати штрафу в застосунку «Резерв+».

Також повідомлялося, в Україні близько півтора мільйона чоловіків призовного віку перебувають у розшуку через те, що не оновили свої дані у територіальних центрах комплектування.