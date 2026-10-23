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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
925
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2 хв

У "Резерв+" призупинять оформлення відстрочок від мобілізації: кого це стосується

«Резерв+» тимчасово призупинить оформлення відстрочок.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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«Резерв+»

«Резерв+» / © ТСН.ua

Через технічні роботи в державних реєстрах користувачі «Резерв+» кілька днів не зможуть оформити деякі відстрочки.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Відстрочка в «Резерв+» під час технічних робіт: що буде з документами

Як зазначили в міністерстві, від 22:00 23 жовтня через технічні роботи Мін’юсту в «Резерв+» на кілька днів призупинять оформлення відстрочок, пов’язаних з наявністю дітей, доглядом за рідними та статусом родини захисника.

У Міноборони закликали користувачів не намагатися вирішити проблему перевстановленням програми чи повторною авторизацією.

«Повторний вхід не відновить доступ до цих послуг під час технічних робіт. Будь ласка, залишайтеся у своєму акаунті та не виходьте з застосунку для повторного входу», — наголосили там.

У відомстві також заспокоїли громадян щодо того, що якщо інформація про відстрочку вже відображається в електронному військово-обліковому документі, вона повністю збережеться.

Очікується, що всі послуги знову стануть доступними орієнтовно 26 жовтня після 08:00. Про повне відновлення роботи системи буде повідомлено окремо.

Відстрочка від мобілізації в Україні — останні новини

Нагадаємо, уряд переглянув правила бронювання від мобілізації та готує нову систему для критичних підприємств.

Юристка розповіла, як за допомогою розширеного витягу з «Резерв+» дізнатися точний термін дії відстрочки та коли потрібно звертатися до ЦНАПу.

Раніше ми писали, що в Україні розширили перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від мобілізації. Тепер таке право мають також члени Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти та працівники його секретаріату.

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