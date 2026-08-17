У "Резерв+" раптово з’явився ВОС 999: чи можуть такого працівника забронювати

Резерв+ / © armyinform.com.ua

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У військово-обліковому документі або застосунку «Резерв+» у працівника може з’явитися військово-облікова спеціальність із кодом 999. Така позначка сама по собі не означає, що людина належить до оперативного резерву, а отже, не позбавляє її можливості отримати бронювання.

Експертка з трудового права та кадрового обліку Тетяна Шолкова на kadroland – кадровий канал No1 пояснила, як роботодавцям діяти у такій ситуації.

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Чи можна забронювати працівника з ВОС 999

За словами експертки, поява в «Резерв+» ВОС 999 не є підставою для відмови у бронюванні. Працівників із такою військово-обліковою спеціальністю можна бронювати на загальних підставах.

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Плутанина може виникати через повідомлення в застосунку: разом із кодом 999 може відображатися статус «Потребує проходження базової загальновійськової підготовки. Солдат резерву».

Однак ця інформація не означає, що людина автоматично належить до оперативного резерву.

Для справжніх резервістів у військово-обліковому документі є окрема відмітка — «Входить до складу оперативного резерву». Саме на неї потрібно звертати увагу під час визначення статусу військовозобов’язаного.

Таким чином, ВОС 999 не блокує ані бронювання, ані оформлення відстрочки. Такого працівника можна включати до списку на бронювання нарівні з іншими військовозобов’язаними.

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Чи потрібно направляти працівника до ТЦК

Окремо звертатися до територіального центру комплектування через появу ВОС 999, за словами Шолкової, не потрібно.

Це стосується і ситуацій, коли раніше в людини була інша військово-облікова спеціальність, а після оновлення даних у «Резерв+» з’явився код 999.

Компанія також може прийняти на роботу людину з такою спеціальністю без додаткових обмежень. Роботодавцю не потрібно направляти нового співробітника до ТЦК лише для того, щоб уточнити або змінити цей код.

Кадровикам рекомендують використовувати актуальні дані з військово-облікового документа під час ведення військового обліку.

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Як вносити ВОС 999 у військовий облік

Якщо в електронному документі зазначено ВОС 999, у списках персонального військового обліку вказують саме цей код.

За словами експертки, цифри 999 вносяться до восьмої графи відповідних списків.

Цей код передбачений для рядового, сержантського та старшинського складу. Для призовників та офіцерів ВОС 999 не застосовується.

Якщо в «Резерв+» відображається розширений номер, наприклад 999097, у військовому обліку зазначають лише перші три цифри — 999.

Водночас напис «солдат резерву» до списків військового обліку переносити не потрібно. У третій графі зазначають військове звання відповідно до військово-облікового документа.

Чи потрібно подавати додаткову звітність

Поява ВОС 999 не створює для роботодавця додаткового звітного навантаження.

За словами Шолкової, через зміну військово-облікової спеціальності не потрібно формувати додаток 4 для ТЦК або подавати оперативні відомості до Пенсійного фонду.

Достатньо внести актуальний код до восьмої графи списків персонального військового обліку.

Також зміни щодо ВОС 999 не потрібно окремо відображати у відомості оперативного обліку — додатку 12. Цей документ у такому випадку залишається без змін.

Тож, сама поява ВОС 999 у «Резерв+» не є перешкодою для бронювання працівника. Роботодавцю не потрібно направляти його до ТЦК лише через цей код або оформлювати додаткову звітність. Визначальним є не напис «солдат резерву», а наявність окремої позначки про входження до оперативного резерву.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Закарпатський окружний адміністративний суд визнав незаконною мобілізацію студента, який мав чинну відстрочку від призову.

ТЦК поставив її під сумнів через те, що чоловік у день затримання не перебував на навчанні, однак суд дійшов висновку, що це не позбавляло його права на відстрочку.

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