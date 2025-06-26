У "Резерв+" стався масштабний збій - що відомо

Застосунок не працює / © Міноборони України

Користувачі мобільного застосунку «Резерв+» зіткнулися з технічними проблемами під час спроби увійти до системи.

Зокрема, від ранку з’являється повідомлення про неполадку, що унеможливлює доступ до застосунку.

Наразі проблема залишається невирішеною.

У Міноборони зазначили, що фахівці вже працюють над тим, щоб виявити та усунути проблеми.

«Наразі спостерігаються технічні перебої у роботі застосунку „Резерв+“. Наші фахівці вже працюють над усуненням проблеми — очікується, що впродовж кількох годин система стабілізується. У разі потреби радимо скористатися PDF-версією військово-облікового документа», — йдеться у повідомленні відомства.

«Резерв+» — український мобільний застосунок, розроблений Міністерством оборони України. Випуск відбувся 18 травня 2024 року для Android i iOS. Застосунок дає змогу призовникам, військовозобов’язаним та резервістам оновити свої облікові дані та отримати електронний військово-обліковий документ.