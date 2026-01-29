- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 206
- Час на прочитання
- 1 хв
У "Резерв+" стався збій: що не працює
Дані у «Резерв+» не завантажуються, а вхід до системи обмежений.
У роботі застосунку «Резерв+» зафіксовано збій 29 січня. Програма видає повідомлення про технічні несправності.
Про це повідомляють користувачі застосунку.
Люди скаржаться, що не можуть здійснити вхід до «Резерв+» після його оновлення. У багатьох не завантажуються дані, застосунок повідомляє про технічну помилку.
На скриншотах від користувачів видно, що «Резерв+» наразі показує такі повідомлення:
«Сталося щось дивне. Будь ласка, повторіть спробу пізніше»;
«У нас технічна проблема. Вибачте. Будь ласка, спробуйте ще раз»;
«Десь поділося з’єднання. Перевірте підключення до інтернету та спробуйте знову».
Зауважимо, в такі моменти варто мати з собою паперові військово-облікові документи.
Нагадаємо, у вересні 2025 року у застосунку «Резерв+» виникли тимчасові технічні проблеми з доступом до реєстру військовозобов’язаних. Було неможливо оновити документи або подати запити на відстрочку та ВЛК. Користувачам радили заздалегідь зберігати PDF-версії своїх документів, поки команда фахівців працювала над відновленням повноцінної роботи сервісу.
На початку січня цього року уерез планові технічні роботи у реєстрі «Оберіг», у застосунку «Резерв+» були недоступні всі послуги та функція оновлення документів.