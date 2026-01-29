У "Резерв+" стався збій: що не працює

Застосунок «Резерв+» / © ТСН.ua

У роботі застосунку «Резерв+» зафіксовано збій 29 січня. Програма видає повідомлення про технічні несправності.

Про це повідомляють користувачі застосунку.

Люди скаржаться, що не можуть здійснити вхід до «Резерв+» після його оновлення. У багатьох не завантажуються дані, застосунок повідомляє про технічну помилку.

На скриншотах від користувачів видно, що «Резерв+» наразі показує такі повідомлення:

«Сталося щось дивне. Будь ласка, повторіть спробу пізніше»;

«У нас технічна проблема. Вибачте. Будь ласка, спробуйте ще раз»;

«Десь поділося з’єднання. Перевірте підключення до інтернету та спробуйте знову».

Зауважимо, в такі моменти варто мати з собою паперові військово-облікові документи.

Нагадаємо, у вересні 2025 року у застосунку «Резерв+» виникли тимчасові технічні проблеми з доступом до реєстру військовозобов’язаних. Було неможливо оновити документи або подати запити на відстрочку та ВЛК. Користувачам радили заздалегідь зберігати PDF-версії своїх документів, поки команда фахівців працювала над відновленням повноцінної роботи сервісу.

На початку січня цього року уерез планові технічні роботи у реєстрі «Оберіг», у застосунку «Резерв+» були недоступні всі послуги та функція оновлення документів.