У "Резерв+" тестують нову відстрочку для багатодітних батьків: що відомо

Міністерство оборони України розпочинає бета-тестування нової функції у застосунку «Резерв+», яка дозволить багатодітним батькам оформлювати відстрочку від мобілізації онлайн. Головним нововведенням стала можливість отримати послугу незалежно від того, чи народжені діти в одному шлюбі.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Як зазначили у Міністерстві, раніше онлайн-відстрочка була доступна лише для тих, хто мав трьох і більше дітей у поточному шлюбі. Тепер система враховуватиме всіх дітей віком до 18 років, незалежно від сімейного стану батька, за умови відсутності заборгованості за аліментами.

Хто може долучитися до тестування

Взяти участь у бета-тесті можуть багатодітні батьки, які ще не мають чинної відстрочки. Для цього необхідно відповідати наступним критеріям:

виховувати трьох або більше дітей віком до 18 років (враховуються всі діти);

не мати заборгованості зі сплати аліментів (або борг не перевищує суму платежів за три місяці);

мати коректно внесені дані (ПІБ, дата народження, ІПН) у державних реєстрах;

діти мають бути народжені в Україні.

Як працює послуга та автоматичні перевірки

У Міністерстві пояснили, процес оформлення відбувається без паперових заяв та відвідування ТЦК. Система автоматично перевіряє дані через взаємодію з державними реєстрами. Зокрема з Єдиним реєстром боржників на предмет аліментів.

Як зазначають у Міноборони, після подання запиту в застосунку інформація про відстрочку з’являється в електронному військово-обліковому документі. Зазвичай процедура триває від кількох хвилин до кількох годин. Якщо дані в реєстрах неактуальні або заборгованість по аліментах перевищує норму, у відстрочці буде відмовлено до усунення цих проблем.

Завершення тестування дозволить зробити процес отримання відстрочки прозорим для всіх багатодітних батьків, мінімізуючи людський фактор та навантаження на держустанови. Щоб взяти участь у тестуванні, потрібно заповнити форму.

Нагадаємо, наявність підстав для відстрочки від мобілізації не означає її автоматичну дію без належного оформлення. У ТЦК закликали чоловіків негайно легалізувати свій статус через застосунок «Резерв+» або Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Раніше повідомлялося, невдовзі Верховна Рада може ухвалити законопроєкт про відстрочку для певної категорії захисників. Так, він гарантує молодим військовослужбовцям після року служби 12 місяців відпочинку без повторної мобілізації.