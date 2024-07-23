У "Резерв+" з'явилася спеціальна позначка: у кого її буде видно

Це потрібно, щоб у ТЦК бачили тих, хто оновив дані вчасно.

Військовозобов'язані, які оновили дані до 16 липня, отримають спеціальну позначку в "Резерв+". Це нововведення допоможе представникам ТЦК.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, пише LIGA.net.

"Ця позначка виконує декілька функцій. І громадянин може бути спокійнішим, що він точно вчасно оновив дані, і ТЦК та поліція можуть відразу бачити цю позначку", – пояснила вона.

Вона пояснила, що якщо громадянин оновив дані в центрі до 16 липня, а потім знову оновив їх у "Резерві+" після цієї дати, це все одно вважається виконанням вимоги.

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Щоб отримати спеціальну позначку, потрібно встановити останню версію програми та оновити документ. "Резерв+" можна оновити через Play Market на Android або App Store на iOS. Для оновлення документа в програмі потрібно натиснути на три точки поряд з ім'ям та вибрати "Оновити документ" у меню.

Після цього на головній сторінці програми під "військово-обліковий документ" з'явиться галочка та напис "Дані уточнено вчасно".

Нагадаємо, що з 18 травня по 16 липня 2024 року, майже 5 мільйонів військовозобов'язаних оновили свої дані в "Резерв +".

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