У "Резерв+" з'явилися нові функції: у Міноборони розповіли подробиці

У мобільному застосунку "Резерв+" від 18 червня з'явився QR-код, відсканувавши який уповноважені органи можуть перевірити чинність електронного військово-облікового документа, що має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Як розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін, також у застосунку можна згенерувати версію електронного військово-облікового документа в кілька кліків.

"Крім того, в "Резерв+" відтепер доступна функція "виправити дані онлайн" для двох випадків. Я військовослужбовець, але досі на обліку – для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі "Оберіг". Дані не знайдено – для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення у застосунку "Резерв+", - розповів речник.

Також українці на пунктах пропуску зможуть пред'явити прикордонникам електронну версію військово-облікового документа.

Наразі електронний військово-обліковий документ згенерували понад 800 тисяч українців.

Нагадаємо, адвокат пояснив, які документи повинен мати військовозобов'язаний для оновлення даних в ТЦК чи ЦНАП.

Читайте також провідні новини дня: