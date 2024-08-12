У "Резерв+" з'явиться функція електронного направлення на ВЛК: подробиці

Міністерство оборони України разом з Міністерством охорони здоровʼя працює над впровадженням електронних направлень на військово-лікарську комісію.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в коментарі УП.

"Міноборони зараз консультується з Міністерством охорони здоровʼя, як впровадити електронні направлення на ВЛК через "Резерв+" як для військовозобов’язаних, так і для чинних бійців", - сказала вона.

Згідно з планами, електронні направлення можуть містити QR-код, що дозволить лікарям ВЛК ідентифікувати особу. Також МОУ спільно з МОЗ працює над створенням електронної системи для військових лікарів, де буде зберігатися інформація про лікування бійців.

Наразі ці дані можна отримати через центральну базу госпіталів або лікарень за запитом, але планується створення окремої бази для зручності роботи лікарів. Цей механізм має бути реалізований до кінця 2024 року.

Нагадаємо, Міноборони планує перетворити “Резерв+” на онлайн-територіальний центр комплектування, щоб надавати всі послуги через застосунок, включаючи онлайн-рекрутинг, оформлення відстрочок і направлень на військово-лікарську комісію.

Раніше Міністерство оборони виявило три підроблені версії вебзастосунку "Резерв+", які ще перебували на стадії розробки, і розсилка не почалася.

Також ми розповідали, як згенерувати військовий квиток у "Резерв+". Міністерство оборони України оприлюднило покрокову інструкцію, як згенерувати військовий квиток у застосунку.

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