У “Резерв+” з’явився сервіс рекрутингу: понад 4000 посад в Силах оборони

У застосунку “Резерв+” став доступний сервіс рекрутингу, який завдяки співпраці з Lobby X пропонує понад 4 000 відкритих посад у Силах оборони.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.

Як зауважила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, новий сервіс дає можливість знайти бригаду, до якої можна потрапити напряму, та посаду, на якій можна ефективно застосовувати свої знання та вміння.

Для пошуку вакансії необхідно пройти короткий тест, вказавши, наприклад, наявність військової освіти чи сферу, у якій громадянин розбирається найкраще.

“На основі цієї інформації та обраних навичок система за принципом “зі своїми знаннями — на своєму місці” індивідуально підбере варіанти, що підійдуть найкраще”, — зазначила Черногоренко.

Застосунок містить детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їх командування, досягнення та згадки у ЗМІ.

Інтуїтивний інтерфейс дозволяє швидко ухвалювати рішення: натиснути “плюс”, щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або “мінус” для її відхилення.

“Це перша версія сервісу, поступово ми поліпшуватимемо його. Тому будемо раді почути фідбек користувачів”, — додала Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, на порталі державних послуг “Дія” з’явилася можливість рекрутингу до підрозділів БпЛА без відвідування ТЦК.

"Бусифікований" = неякісний боєць! Рекрутери в шоці від дій ТЦК

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