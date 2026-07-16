У "Резерв+" запустили нові контракти: хто може подати заявку і як обрати службу

Резерв+. / © armyinform.com.ua

Реклама

У застосунку Резерв+» військовозобов’язані можуть подати заявку на вакансії, за якими укладають нові контракти у Силах оборони. Сервіс дозволяє обрати напрям служби, переглянути доступні пропозиції та повідомити рекрутера про зацікавленість у контракті з визначеним строком.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Які контракти доступні у «Резерв+»

Піхотно-штурмовий контракт доступний для військових, які обіймають бойові посади з найвищим рівнем ризику: піхотинці, штурмовики, бойові медики, навідники, механіки-водії тощо. Тривалість служби залежить від статусу кандидата:

Реклама

14 місяців — для цивільних;

10 місяців — для чинних військовослужбовців;

від 6 місяців — для військових, які були звільнені зі служби під час дії особливого періоду.

Бойовий контракт — для фахівців РЕБ, операторів наземних роботизованих комплексів, артилеристів та інших бойових спеціальностей. Термін служби — 24 місяці.

Базовий контракт стосується інших напрямів, зокрема з можливістю обіймати тилові посади. Служба триває 24 місяці.

Як подати заявку через «Резерв+»

Військовозобов’язані можуть подати заявку в застосунку «Резерв+» у розділі «Вакансії»:

відкрийте розділ «Вакансії»;

виберіть вакансію зі списку нових контрактів;

у формі відгуку позначте, що хочете укласти саме новий контракт;

надішліть заявку.

Після цього рекрутер отримає заявку він сконтактує з претендентом. Далі кандидат проходить співбесіду. У разі позитивного рішення контракт підписують офлайн.

Реклама

Термін відстрочки після контракту

Після завершення контракту військовослужбовець отримує гарантоване право на відстрочку від мобілізації, базовий термін якої шість місяців. Якщо військовий проходив службу 2022-го, то додатково нараховується один місяць відстрочки за кожен повний рік такої служби.

Для військовослужбовців, які уклали піхотно-штурмовий контракт, передбачені додаткові гарантії: до відстрочки додається три місяці за кожен місяць виконання бойових завдань, а також шість місяців за кожен рік служби після 2022-го.

Для бойового та базового контрактів за кожні 30 днів виконання бойових завдань додатково нараховують один місяць відстрочки.

Зауважимо, що нові контракти також доступні для чинних військовослужбовців через застосунок «Армія+». Подати рапорт можна в розділі «Сервіси» → «Контракти».

Реклама

Як повідомлялося, в Україні почастішали випадки, коли у військовозобов’язаних зникає відстрочка від мобілізації в застосунку «Резерв+». Право на відстрочку або бронювання втрачається лише у разі закінчення строку її дії чи зміни, анулювання відповідних законних обставин.

Новини партнерів