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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У "Резерв+" з’являться новації щодо штрафів та відстрочок – Черногоренко

У Міноборони анонсували два абсолютно нових функціонали, які з’являться у «Резерв+» восени цього року.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Застосунок Резерв+

Застосунок "Резерв+" / © ТСН.ua

Уже до кінця липня у застосунку «Резерв+» можна буде оплатити штрафи за всі види порушень правил військового обліку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі національного телемарафону.

«Якщо людина не з’явилася за повісткою, вона теж зможе оплатити штраф і погасити своє адміністративне порушення… Сервісна цифрова держава має давати можливість обрати або йти фізично в ТЦК, або зробити це через мобільний застосунок або в будь-якому ручному цифровому форматі», — зазначила вона.

Окрім того, за словами Черногоренко, до кінця літа у застосунку повинні з’явитися ще два найпоширеніші види відстрочки.

«Ми хотіли би, щоб абсолютно всі відстрочки були оцифровані… Ми працюємо над цим з іншими урядовими командами. І заохочуємо дивитися наші анонси і повідомлення», — зазначила заступниця міністра оборони.

Восени Катерина Черногоренко анонсувала ще два великих релізи — абсолютно нові функціонали для «Резерв+».

«Як тільки будемо готові, одразу повідомимо нашим громадянам», — наголосила вона.

Нагадаємо, раніше у застосунку «Резерв+» запустили бета-тестування оплати штрафів.

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