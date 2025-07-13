У "Резерв+" з’являться новації щодо штрафів та відстрочок – Черногоренко

Застосунок "Резерв+" / © ТСН.ua

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Уже до кінця липня у застосунку «Резерв+» можна буде оплатити штрафи за всі види порушень правил військового обліку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі національного телемарафону.

«Якщо людина не з’явилася за повісткою, вона теж зможе оплатити штраф і погасити своє адміністративне порушення… Сервісна цифрова держава має давати можливість обрати або йти фізично в ТЦК, або зробити це через мобільний застосунок або в будь-якому ручному цифровому форматі», — зазначила вона.

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Окрім того, за словами Черногоренко, до кінця літа у застосунку повинні з’явитися ще два найпоширеніші види відстрочки.

«Ми хотіли би, щоб абсолютно всі відстрочки були оцифровані… Ми працюємо над цим з іншими урядовими командами. І заохочуємо дивитися наші анонси і повідомлення», — зазначила заступниця міністра оборони.

Восени Катерина Черногоренко анонсувала ще два великих релізи — абсолютно нові функціонали для «Резерв+».

«Як тільки будемо готові, одразу повідомимо нашим громадянам», — наголосила вона.

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Нагадаємо, раніше у застосунку «Резерв+» запустили бета-тестування оплати штрафів.