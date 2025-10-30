У "Резерв+" з’явилась нова відстрочка: хто може оформити її онлайн

Резерв+ / © armyinform.com.ua

Реклама

Міністерство оборони України розширило перелік категорій, які можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн через застосунок “Резерв+”. Відтепер скористатися цифровим сервісом можуть батьки або матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер або позбавлений батьківських прав.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

“Це ще один крок до автоматизації процесів мобілізації та зменшення бюрократії. Ми прагнемо, щоб громадяни могли отримувати відстрочки швидко, без черг і без суб’єктивного втручання”, — зазначили у Міноборони.

Реклама

Як отримати відстрочку онлайн

Подати запит у застосунку “Резерв+”. Система автоматично перевіряє підстави у державних реєстрах. Якщо інформація підтверджується — відстрочка надається автоматично, а дані з’являються в електронному військовому документі.

Процес повністю автоматизований і зазвичай триває від кількох хвилин до кількох годин, без необхідності збирати довідки чи відвідувати ТЦК.

Щоб система змогла перевірити дані, у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян (ДРАЦС) має бути актуальна інформація про дитину та статус іншого з батьків. Якщо цих відомостей немає, потрібно подати документи до будь-якого відділу ДРАЦС.

У Резерв+ уже доступні 10 типів онлайн-відстрочок

Серед них: люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи, ті, хто мають чоловіка або дружину з інвалідністю I чи II групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники закладів вищої та професійної освіти.

Нагадаємо, що громадяни, які не користуються додатком “Резерв+” і не мають смартфона, але володіють паперовими документами для відстрочки, повинні подати їх до ТЦК до 31 жовтня. Після цієї дати оформлення відстрочок у паперовому вигляді буде доступне через ЦНАП.