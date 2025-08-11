У "Резерв+" зʼявилась нова функція зі сплатою штрафів: що треба знати

"Резерв+" / © armyinform.com.ua

У застосунку «Резерв+» запрацювала нова функція — тепер можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Раніше через застосунок можна було сплатити штраф лише за невчасне оновлення даних. Міністерство оборони пояснило, як працює нова функція і що потрібно знати військовозобов’язаним.

Про це пише Міноборони України.

Як це все працює?

Вважається, що повістка вручена, якщо її надіслали поштою або вручили особисто. Кожна повістка фіксується в реєстрі «Оберіг». Якщо людина не прибула вчасно, вона однаково зобов’язана це зробити.

Що робити, якщо повістка не приходила? Необхідно мати докази, що повістка не надходила (наприклад, довідку з пошти). З цими документами слід звернутися до ТЦК, щоб зняти порушення. «Червона стрічка» в «Резерв+». Після сплати штрафу відмітка про порушення та «червона стрічка» зникнуть. Якщо штраф не сплачено, вона залишиться. Сплата штрафу не звільняє від обов’язків. Сплата штрафу дозволяє закрити одне порушення, але не скасовує обов’язку з’явитися до ТЦК. Систематичне ігнорування повісток може призвести до кримінальної відповідальності. Поважні причини для неявки. До поважних причин належать стихійне лихо, хвороба, смерть родича чи бойові дії. У такому разі потрібно повідомити ТЦК протягом трьох днів і з’явитися протягом семи. Рішення про зняття порушення ухвалюватимуть в індивідуальному порядку.

Алгоритм сплати штрафу за неприбуття за повісткою

Процес сплати штрафу такий самий, як і за невчасне оновлення даних:

Подайте заяву у розділі «Штрафи онлайн». Отримайте постанову від ТЦК протягом трьох днів. Сплатіть 8500 грн (50% від повної суми) протягом 20 днів. Якщо цього не зробити, сума подвоюється. Оновіть військовий документ, щоб побачити актуальний статус та зникнення «червоної стрічки».

Що буде, якщо не сплатити?

Якщо штраф не сплачено протягом 40 днів, справа передається до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна та внесення до реєстру боржників. Сплатити штраф можна і без «Резерв+», особисто відвідавши ТЦК. У такому разі важливо зберігати квитанцію.

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» з’явилася нова можливість для освітян — відстрочка від мобілізації для працівників закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти.