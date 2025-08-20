У "Резерв+" з’явилася нова функція: як сплатити штраф за військовий облік

Резерв+ / © armyinform.com.ua

В Україні у застосунку «Резерв+» з’явилася нова можливість — сплатити штраф за порушення правил військового обліку.

Про це пише Міністерство оборони України.

Йдеться про ситуацію, коли громадянин не став на облік за новою адресою після зміни місця проживання.

Щоб скористатися послугою, потрібно завантажити Резерв+, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення.

Після цього територіальний центр комплектування розглядає заяву протягом трьох днів і надсилає постанову. Тоді з’являється можливість оплатити штраф.

Сума стягнення становить 8 500 грн, якщо сплатити його упродовж 20 днів. У разі затримки доведеться заплатити вже 17 000 грн. Якщо ж ігнорувати оплату ще 20 днів, штраф подвоюється і зростає до 34 000 грн.

У випадку несплати після цього етапу справу передадуть до виконавчої служби, що може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна чи транспорту та внесення боржника до Єдиного реєстру.

Після оплати штрафу попередження у застосунку зникне, але це не скасовує обов’язку виконувати всі вимоги військового обліку.

За інформацією Міноборони, вже до кінця серпня в Резерв+ стане доступна функція сплати всіх видів штрафів, пов’язаних із військовим обліком.

Нагадаємо, до кінця 2025 року в Україні планують запустити новий сервіс «е-ТЦК», який має знизити навантаження на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Згідно з урядовою програмою, до грудня наступного року буде сформована цифрова екосистема «е-ТЦК».

У межах цього проєкту в системах «Резерв+» та інших сервісах для військовозобов’язаних запровадять інструменти, що дозволять скоротити кількість відвідувань ТЦК на 15% щомісяця.

Також до кінця 2025-го передбачено другий етап цифровізації роботи військово-лікарських комісій. Медичну інформаційну систему планують масштабувати до рівня пілотних бригад, щоб військовослужбовці могли отримувати послуги в електронному форматі.

Окремо розробляється застосунок «Армія+», який має стати щоденним інструментом для військових. До грудня у ньому планують запустити нові функції: можливість залишати відгуки на обмежену кількість предметів постачання, отримувати три типи документів у додатку, користуватися центром нотифікацій та чотирма додатковими послугами в розділі «Плюси».