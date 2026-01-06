- Дата публікації
-
Укрaїнa
- 54
- 1 хв
У "Резерв+" з’явилися сповіщення про надсилання паперових повісток — Міноборони
У застосунку «Резерв+» можна увімкнути сповіщення про надсилання паперової повістки поштою — повідомлення не є врученням.
У застосунку «Резерв+» відтепер можна увімкнути сповіщення про надсилання паперової повістки поштою.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
У відомстві наголошують, що повідомлення в застосунку не є повісткою і не вважається її офіційним врученням. Йдеться виключно про інформування користувача.
Функція є добровільною — користувачі можуть самостійно увімкнути або вимкнути такі сповіщення в налаштуваннях застосунку.
У повідомленні, яке надходитиме в «Резерв+», зазначатимуть дату та час, коли необхідно з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Нагадаємо, раніше йшлося про те, що в застосунку «Резерв+» додалися дві нові відстрочки. Функції будуть корисні для людей з тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також сімей, де дружина або чоловік — військові та мають дитину до 18 років.