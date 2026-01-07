У "Резерв+" з’явилися сповіщення про паперові повістки: чи вважається це офіційним врученням

"Резерв+" / © Міністерство оборони

У мобільному застосунку «Резерв+» впровадили нову функцію — тепер користувачі можуть отримувати повідомлення про те, що їм було відправлено паперову повістку поштою. Попри технічне оновлення юридичні правила оповіщення залишаються незмінними.

Адвокатка Дар’я Тарасенко в соцмережах роз’яснила ключові аспекти роботи нової опції та її наслідки для військовозобов’язаних.

Дар’я Тарасенко пояснила, що отримання сповіщення в смартфоні не прирівнюється до офіційного вручення.

«Чи означає отримання сповіщення в додатку належним оповіщенням? Ні. Правило про те, що вважати належним оповіщенням, закріплено Постановою КМУ 560. Зміни до цієї Постанови не вносилися», — зазначає вона.

Юристка також підкреслила, що користувачі мають повну свободу вибору щодо цієї функції, адже вона не є примусовою.

«Відмова налаштована за замовчуванням. І лише якщо ви бажаєте отримувати такі сповіщення, ви можете включити цю опцію в налаштуваннях. За ігнорування сповіщення в додатку штрафу не буде», — додає вона.

Водночас Тарасенко попереджає, що сповіщення у «Резерв+» є лише цифровим відображенням реальних дій ТЦК. За її словами, представник ТЦК та СП надсилає повістку через «Укрпошту» та вносить дані до системи, після чого застосунок автоматично інформує користувача. Проте юридична відповідальність настає саме через паперовий документ.

«Якщо повістка буде направлена на належну адресу та отримана вами або ж повернеться до ТЦК та СП з відповідними відмітками „Укрпошти“, а ви не з’явилися — це вважатиметься порушенням і за це може бути штраф у майбутньому. Чи може бути так, що сповіщення надійде, а повістка — ні? Так не має бути згідно з законодавством. Але цілком припускаю, що на практиці такі випадки можуть бути», — резюмувала вона.

Нагадаємо, в застосунку «Резерв+» відтепер можна увімкнути сповіщення про надсилання паперової повістки поштою.

Раніше йшлося про те, що в застосунку «Резерв+» додалися дві нові відстрочки. Функції будуть корисні для людей з тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сімей, де дружина або чоловік — військові та мають дитину до 18 років.