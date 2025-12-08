У "Резерв+" з’явиться можливість отримувати попередження про відправлення повістки — Міноборони

Нові правила військового обліку / © armyinform.com.ua

Реклама

Міноборони анонсувало новий функціонал мобільного застосунку «Резерв+». Уже найближчим часом у додатку з’явиться можливість добровільно увімкнути сповіщення про те, що людині надсилається повістка або повідомлення про адміністративні порушення правил військового обліку.

Про це повідомили в Міноборони.

У відомстві наголошують, що це не буде юридично значущим оповіщенням, а лише інформуванням на вимогу користувачів. Людина зможе сама поставити відповідну галочку, якщо хоче отримувати такі повідомлення

Реклама

«Зокрема, найближчим часом у додатку з’явиться функція, яка за бажанням користувача дозволятиме ввімкнути сповіщення про те, що, наприклад, вам надсилається повістка або повідомлення про адміністративне правопорушення у разі порушення правил військового обліку. Таке сповіщення не буде офіційним врученням повістки — це лише інформування. Цю функцію вирішили додати на прохання користувачів», — зазначили у міністерстві.

Офіційне вручення повісток і надалі здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства.

Також надалі можна буде ставати на військовий облік через «Резерв+», зокрема, автоматично — для молодих людей, які досягають відповідного віку. Додаток отримає вдосконалений функціонал розділу вакансій: система рекомендуватиме спеціальності відповідно до ваших навичок і пропонуватиме доповнювати інформацію про себе, щоб служба у майбутньому була релевантнішою до ваших умінь. Для цього будуть впроваджені елементи штучного інтелекту.

Що ще зміниться в «Резерв+»

Також у застосунку розшириться інформування про права та обов’язки військовозобов’язаних — подібно до того, як це працює у застосунку «Дія». Окрім цього, будуть удосконалені процеси в реєстрі військовозобов’язаних на бекенді: автоматизують фіксацію порушень і визначення наслідків у разі недотримання правил обліку.

Реклама

За інформацією відомства, найближчим часом у застосунку також планують:

можливість стати на військовий облік у «Резерв+» — автоматично або за бажанням користувача;

рекомендації вакансій відповідно до навичок військовозобов’язаних;

доповнення особистої інформації про навички для формування релевантних посад під час служби;

використання елементів штучного інтелекту для підбору вакансій;

сповіщення про права і обов’язки військовозобов’язаних, подібно до функцій у застосунку «Дія».

Штрафи та автоматизація процесів з 2026 року

У Міноборони повідомили, що від 2026 року порушники військового обліку зможуть отримувати електронні повідомлення про нарахування штрафів. Це дозволить мінімізувати випадки, коли громадяни навіть не знали про адмінпокарання.

Система реєстру також буде вдосконалена: частина процесів автоматизують, щоб розвантажити ТЦК від зайвої бюрократії. Очікується, що співробітники працюватимуть з даними й аналітичними панелями, а не вручну опрацьовуватимуть усі етапи.

«2026 року вже почнуть надходити сповіщення про наявність штрафів, щоб уникнути ситуацій, коли люди лише постфактум дізнавалися про них, наприклад, через блокування карток. Наразі лише невеликий відсоток таких справ доходить до виконавчої служби, тому система буде вдосконалена для більшої справедливості», — зазначили в міністерстві.

Реклама

Єдиний військово-обліковий документ

Уряд уже цього тижня унормує єдину форму військово-облікового документа. У «Резерв+» також буде додано фотографію військовозобов’язаного, що дозволить уніфікувати облік.

Нагадаємо, вже відомий перелік документів, які необхідно надати, щоб забезпечити роботу механізму автоматичного подовження відстрочок.