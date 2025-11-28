ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
394
2 хв

У "Резерв+" з’явився новий тип відстрочок — деталі

Більше не треба до ТЦК: відстрочку з догляду за батьками з інвалідністю можна отримати через «Резерв+».

Дмитро Гулійчук
У Резерв+ з’явилась відстрочка для тих, у кого один із батьків має інвалідність

У Резерв+ з’явилась відстрочка для тих, у кого один із батьків має інвалідність / © armyinform.com.ua

У застосунку для військовозобов’язаних «Резерв+» з’явилась відстрочка для тих, у кого один з батьків має інвалідність І чи ІІ групи.

Про це передає Міністерство оборони.

Тепер подати запит на відстрочку можуть військовозобов’язані, в яких батько або мати має інвалідність I чи II групи.

Як отримати відстрочку онлайн:

  • Подайте запит у застосунку «Резерв+».

  • Система автоматично перевірить дані у державних реєстрах.

  • Якщо підстави підтверджуються — відстрочка автоматично надається, а інформація про неї з’являється у вашому електронному військово-обліковому документі.

Міноборони запевняє, що процес повністю автоматизований, без довідок, черг і візитів до ТЦК. Зазвичай він триває від кількох хвилин до кількох годин.

Наразі послуга доступна онлайн, якщо військовозобов’язаний — єдина повнолітня дитина людини з інвалідністю і в сім’ї є тільки один із батьків. Якщо є інші повнолітні діти або обидва батьки, подати запит не можна.

Щоб система змогла підтвердити підстави:

  • актуальні дані про інвалідність батька або матері мають бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) або реєстрі Пенсійного фонду;

  • коректні дані про сім’ю мають бути вказані в Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС);

  • в актовому записі про народження має бути зазначений Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) батька або матері з інвалідністю.

Якщо дані не актуальні — потрібно оновити їх у відповідних реєстрах, після чого можна подати запит через «Резерв+». Надана відстрочка автоматично подовжуватиметься.

Раніше у «Резерв+» з’явилася нова відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину до 18 років.

