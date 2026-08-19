У Резерв+ з’явився статус "У розшуку": як його скасувати

Статус «У розшуку» як скасувати / © ТСН.ua

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Поява статусу «У розшуку» в застосунку «Резерв+» трапляється навіть у тих військовозобов’язаних, які впевнені в повній актуальності своїх даних. Чи можна знятися з розшуку ТЦК, якщо ви маєте на це всі підстави?

Про це для Уніан розповіла адвокатка Ірина Боса.

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Чому виникає статус «У розшуку»

За словами юристки, ключовими причинами є:

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застарілі відомості в реєстрі «Оберіг»;

відсутність даних про проходження ВЛК;

технічні збої під час синхронізації систем;

пропущені терміни подовження відстрочки.

Якщо проблема полягає у застарілій інформації, спершу потрібно оновити дані безпосередньо в застосунку. Коли ж відсутні результати ВЛК, це часто є наслідком людського чинника або збою обміну даними між медичним закладом та «Оберегом». У такому разі слід подати до ТЦК звернення разом із довідкою про проходження комісії.

Закінчення терміну відстрочки зазвичай не тягне за собою автоматичного оголошення в розшук, проте ТЦК може передати відомості поліції для доставлення громадянина з метою уточнення даних чи направлення на ВЛК.

Як скасувати статус розшуку через «Резерв+»

У разі виявлення помилки, в застосунку можна подати звернення у розділі «Послуги». Там виберіть «Причина» — «Помилка в даних» та додайте відскановані документи: довідку про відстрочку, наказ про бронювання чи результати ВЛК.

Відправка документів не означає автоматичного зняття статусу, адже відомості мають бути перевірені в реєстрі «Оберіг». Адвокатка радить обов’язково зберігати скріншоти звернень із зазначенням дати та номера.

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Якщо статус з’явився через пропущену ВЛК без поважних причин, швидко зняти його не вдасться — комісію доведеться пройти. Навіть за наявності відстрочки чи бронювання особа зобов’язана з’явитися за призначенням. Проте якщо ви проходили ВЛК, але дані не відображаються, статус підлягає оскарженню.

Ірина Боса наводить приклад із власної практики, коли чоловік неодноразово звертався до ТЦК щодо виправлення помилки та оформлення відстрочки, але не отримав відповіді й потрапив у розшук. У результаті суд визнав такі дії ТЦК протиправними.

За умови технічного збою, коли всі документи чинні, слід письмово звернутися до ТЦК із вказуванням конкретних дат оновлення даних і проходження ВЛК. Якщо відповіді немає протягом 30–45 днів, варто направляти адвокатський запит.

Зазвичай після адвокатського запиту з особи знімають розшук через технічний збій.

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Чи варто звертатися до суду

Якщо ТЦК не відповідає на звернення понад місяць, є підстави для звернення до окружного адміністративного суду. Судовий збір за подання такої заяви становить 3 328 гривень.

До позовної заяви додайте копії попередніх звернень до ТЦК та докази їх відправлення, відповіді від ТЦК або підтвердження їхньої відсутності, а також військово-облікові й медичні документи.

Разом із позовом варто подати заяву про забезпечення позову — це дозволяє тимчасово зупинити дію розшуку на час розгляду справи та убезпечує від можливого затримання.

Розгляд справи зазвичай триває від 1 до 4 місяців. Рішення суду є обов’язковим до виконання, а у разі ігнорування з боку ТЦК його реалізація здійснюється примусово через Державну виконавчу службу.

Чому чоловіки з відстрочкою раптом опиняються в розшуку

Нагадаємо, військовозобов’язані з правом на відстрочку можуть опинитися в розшуку ТЦК через непройдений або прострочений огляд ВЛК. Така ситуація виникає в проміжку часу, коли термін дії попереднього бронювання вже закінчився, а нове підприємство ще не встигло оформити.

Проблема загострилася через травневі зміни уряду: компанії мають статус критично важливих лише до 1 вересня, і поки триває переоформлення документів, виникає небезпечний період без відстрочки.

Хоча закон не передбачає оголошення в розшук суто через відсутність висновку ВЛК, на практиці ТЦК використовують для цього ширший перелік підстав. За словами адвоката Ростислава Кравця, приводом для розшуку може стати будь-що — від непройденої ВЛК до уточнення даних чи несвоєчасного повідомлення про зміну сімейного стану й місця реєстрації.

Адвокатка Катерина Аніщенко зазначає, що через неактуальну ВЛК підприємства часто не можуть повторно забронювати своїх працівників. Окрім того, хоча подача заявок через портал «Дія» офіційно триває три дні, насправді процес може затягнутися до тижня. Якщо в цей період ТЦК внесе інформацію про розшук чоловіка до системи, його електронну заявку на бронювання автоматично відхилять.

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