У "Резерві" будуть показувати причину порушення військового обліку

Застосунок "Резерв+" показуватиме причину порушення військового обліку.
Найближим часом в застосунку в "Резерв+" почнуть зазначати причину порушення військового обліку.
Про це заявила заступниця міністра оборони Черногоренко, передає DOU.
За її словами, незабаром у "Резерв+" до сповіщень про порушення військового обліку додадуть поле з поясненням. Скажімо, проігнорована повістка абр неправильно вказане місце проживання є причиною порушення.
"Оператори ТЦК під час внесення інформації про порушення обов’язково вказуватимуть причину – чи йдеться про ігнорування повістки, некоректні дані про місце проживання або інші підстави. Це допоможе користувачам швидше виправити можливі неточності", – каже Черногоренко.
Раніше у Міноборони пояснили, як працюють електронні направлення на ВЛК.
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