У "Резерві" будуть показувати причину порушення військового обліку

Найближим часом в застосунку в "Резерв+" почнуть зазначати причину порушення військового обліку.

Про це заявила заступниця міністра оборони Черногоренко, передає DOU.

За її словами, незабаром у "Резерв+" до сповіщень про порушення військового обліку додадуть поле з поясненням. Скажімо, проігнорована повістка абр неправильно вказане місце проживання є причиною порушення.

"Оператори ТЦК під час внесення інформації про порушення обов’язково вказуватимуть причину – чи йдеться про ігнорування повістки, некоректні дані про місце проживання або інші підстави. Це допоможе користувачам швидше виправити можливі неточності", – каже Черногоренко.

Раніше у Міноборони пояснили, як працюють електронні направлення на ВЛК.

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