У "Резерв+" можна буде оплатити штраф: як це зробити і коли запрацює

Штрафи у Резерв+ / © ТСН.ua

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Невдовзі у застосунку «Резерв+» можна буде оплатити штрафи за порушення військового обліку.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко, передає DOU.

«Ми готуємося до запуску оплати штрафів у „Резерв+“. Думаю, це буде одне з цифрових досягнень року. Не треба буде йти в ТЦК, брати рахунок, звертатися в банк і повертатися з квитанцією», — сказала вона.

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Черногоренко обіцяє, що людина зможе оплатити штраф в декілька кліків. Це сильно зменшить навантаження на операторів ТЦК. Таку функцію планують запустити у кінці червня.

Заступниця міністра нагадала, що у «Резерв+» відображається факт порушення правил військового обліку. Це червона стрічка з надписом «схоже, у вас проблеми з військовим обліком». Заплановано стоврити нову функціональність, де буде вказана причина порушення. На кшталт «не явився на оповіщення», «не пройшов ВЛК» тощо.

Якщо людина порушила правила, у неї з’явиться кнопка «сплатити штраф».

Якщо її натиснути, побачить віконце «Якщо ви добровільно сплачуєте штраф, можна це зробити з 50% знижки».

Користувач перевіряє точність даних, на основі яких автоматично формується заява про визнання порушення.

Далі натискає: «Підписати і надіслати заяву».

Заява надходить до ТЦК та СП, опрацьовується і виноситься постанова. Після цього користувач має змогу оплатити штраф через платіжну систему.

Квитанція про підтвердження зберігатиметься в реєстрі «Оберіг»

«На першому етапі це будуть штрафи за неоновлення даних вчасно, далі додамо інші категорії», — підсумувала Черногоренко.

Раніше повідомлялося, що у «Резерв+» з’являться смартконтракти.

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