ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
208
Час на прочитання
2 хв

У "Резерв+" можна буде оплатити штраф: як це зробити і коли запрацює

Міноборони планує нововведення для «Резерв+» — тепер штрафи можна буде заплатити за допомогою застосунку.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Штрафи у Резерв+

Штрафи у Резерв+ / © ТСН.ua

Невдовзі у застосунку «Резерв+» можна буде оплатити штрафи за порушення військового обліку.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко, передає DOU.

«Ми готуємося до запуску оплати штрафів у „Резерв+“. Думаю, це буде одне з цифрових досягнень року. Не треба буде йти в ТЦК, брати рахунок, звертатися в банк і повертатися з квитанцією», — сказала вона.

Черногоренко обіцяє, що людина зможе оплатити штраф в декілька кліків. Це сильно зменшить навантаження на операторів ТЦК. Таку функцію планують запустити у кінці червня.

Заступниця міністра нагадала, що у «Резерв+» відображається факт порушення правил військового обліку. Це червона стрічка з надписом «схоже, у вас проблеми з військовим обліком». Заплановано стоврити нову функціональність, де буде вказана причина порушення. На кшталт «не явився на оповіщення», «не пройшов ВЛК» тощо.

  • Якщо людина порушила правила, у неї з’явиться кнопка «сплатити штраф».

  • Якщо її натиснути, побачить віконце «Якщо ви добровільно сплачуєте штраф, можна це зробити з 50% знижки».

  • Користувач перевіряє точність даних, на основі яких автоматично формується заява про визнання порушення.

  • Далі натискає: «Підписати і надіслати заяву».

  • Заява надходить до ТЦК та СП, опрацьовується і виноситься постанова. Після цього користувач має змогу оплатити штраф через платіжну систему.

  • Квитанція про підтвердження зберігатиметься в реєстрі «Оберіг»

«На першому етапі це будуть штрафи за неоновлення даних вчасно, далі додамо інші категорії», — підсумувала Черногоренко.

Раніше повідомлялося, що у «Резерв+» з’являться смартконтракти.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie