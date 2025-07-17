У "Резерві" запустять нові типи відстрочок онлайн: хто їх отримає

Мобілізація 2025 / © ТСН.ua

Реклама

У застосунку «Резерв+» запустять нові типи відстрочок.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Йдеться про:

Реклама

наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників вищої та профосвіти — якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

громадян, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи, — за умови, що цей статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС.

«Розумію, як важливо зараз мати змогу оформити відстрочку онлайн — без зайвих черг і прив’язки до ТЦК. Тому працюємо над тим, щоб якомога швидше розширити сервіс і для інших категорій. Серед наступних — родини, які виховують дитину з інвалідністю», — сказала Черногоренко.

Також заступницю міністра запитали, чи отримають можливість оформити відстрочку онлайн військовозобов’язані вчителі загальноосвітніх шкіл. Вона відповіла, що наразі — ні, але у відомстві працюють над цим.

Раніше у Міноборони повідомили, кому гарантуватимуть відстрочку.