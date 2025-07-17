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У "Резерві" запустять нові типи відстрочок онлайн: хто їх отримає
Науковці, викладачі, а також чоловіки, які доглядають за дружиною з інвалідністю 1 чи 2 групи, зможуть отримати відстрочку онлайн у «Резерв+».
У застосунку «Резерв+» запустять нові типи відстрочок.
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Йдеться про:
наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників вищої та профосвіти — якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
громадян, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи, — за умови, що цей статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС.
«Розумію, як важливо зараз мати змогу оформити відстрочку онлайн — без зайвих черг і прив’язки до ТЦК. Тому працюємо над тим, щоб якомога швидше розширити сервіс і для інших категорій. Серед наступних — родини, які виховують дитину з інвалідністю», — сказала Черногоренко.
Також заступницю міністра запитали, чи отримають можливість оформити відстрочку онлайн військовозобов’язані вчителі загальноосвітніх шкіл. Вона відповіла, що наразі — ні, але у відомстві працюють над цим.
Раніше у Міноборони повідомили, кому гарантуватимуть відстрочку.