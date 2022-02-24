"У режимі воєнного стану": Шмигаль повідомив, що усі органи влади працюють в Києві

"У режимі воєнного стану": Шмигаль повідомив, що усі органи влади працюють в Києві

Глава уряду просить зберігати спокій.

Усі центральні органи влади на тлі російського вторгнення до Украни працюють у Києві.

По це у своєму Facebook повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмігаль

"О 5.00 Росія розв'язала повномасштабну війну проти України. Атаковано кордони, завдано ударів по військовій інфраструктурі. Наші Збройні Сили дають достойну відсіч ворогу на всіх ділянках кордону", - йдеться у дописі прем'єра.

Очільник уряду наголосив, що "наразі важливо зберігати спокій, не панікувати та стежити за офіційною інформацією державних органів та органів влади на місцях".

О 5-й ранку Росія розв’язала повномасштабну війну проти України. Атаковані кордони, нанесені удари по військовій... Опубліковано Денис Шмигаль Середа, 23 лютого 2022 р.

"Тримаємо стрій. Вірте в українську армію. Разом, до перемоги", - підсумував прем'єр.