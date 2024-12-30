У Росії 19-річного донеччанина ув’язнили на 12 років за донати в український фонд

19-річний Данило Єфімов зі Сніжного отримв 12 років колонії строгого режиму за перекази благодійному фонду Сергія Притули.

У Росії 19-річного хлопця з Донеччини Данила Єфімова засудили до 12 років колонії суворого режиму через те, що він задонатив 5200 гривень у фонд Сергія Притули.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на розповідь брата ув'язненого.

Данило Єфімов – уродженець міста Сніжне (Донецька область), яке від 2014 року перебуває під окупацією.

Як розповідають у виданні, у грудні 2023 року разом зі своєю родиною збирався виїхати до Туреччини на відпочинок. В аеропорту російського Волгограда він показав прикордоннику український паспорт, проте той запитав, чи має він аналогічний російський. Хлопець не хотів користуватися російським паспортом, тож його відвели до кімнати для допитів. Зазначається, що Данило хотів поновити український закордонний паспорт і планував пізніше виїхати з окупованої території. Проте все сталося, не так, як він планував.

"Щойно я показав документи, завели на допит. Запитали номер близьких. Я відкрив телефон, щоб знайти його, як одразу почулося: "Ти що там відвертаєш?" – і телефон вихопили з рук. Я був наляканий, бо здогадувався, хто ці люди й на що здатні", – пише з вʼязниці родичам Єфімов.

Російські силовики знайшли у смартфоні банківські перекази. На той момент 18-річний Данило намагався до останнього не відповідати, куди відправляв гроші, та через погрози все-таки зізнався.

"Я брехав до останнього. Казав, що це на гуманітарку для цивільних. Увечері відпустили до готелю. Наступного дня під приводом підписання якихось документів мене передали двом поліціянтам. Без пояснень закинули в темне приміщення, схоже на підвал", – розповідав Данило родичам.

Фото: Hromadske.tv

Били за українські пісні і змушували кричати "слава Росії"

За словами Данила, один його співкамерник любив співати українських пісень. За це хлопця сильно побили, інших – "злегка покопали в боки". Далі завели до кабінету, одному з вʼязнів наділи пакет на голову й змусили кричати "слава Росії" перед портретом Путіна. Били, душили пакетом і змусили вчити гімн Росії. Після цього ув’язнені повинні були співати його щодня.

Погрожували розстрілом

На допитах Данила примушували підписати зізнання – били, погрожували вивезти до лісу і силою змусити підписати або розстріляти.

"Діалог" розпочався з ударів, матюків і погроз вивезти до лісу, де я підпишу все, що скажуть. Ми вже йшли до виходу, щоб їхати до лісу, але замість цього мене різко закинули до клітки, а вони самі пішли", – розповів родичам ув'язнений юнак.

Адвокат і батько хлопця вирішили погодитися на "щире каяття", щоб зменшити термін.

Не обійшлося без "стукачів"

У виданні розповідають, що Данило дистанційно закінчив школу на підконтрольній Україні території. За словами брата, далі планував навчатися в українському ВНЗ, але не встиг подати документи. Тому, за наполяганням батька, який дотримується проросійських поглядів і вірить пропаганді РФ, пішов вчитися до Південного федерального університету в Ростові. А згодом все одно планував вступити до КНУ ім. Тараса Шевченка.

Сусід Данила з гуртожитку на суді стверджував, що від Єфимова "постійно йшов негатив": що українець називав Росію агресором, звинувачував у скоєнні злочинів проти цивільних та критикував Путіна.

Кураторка Данилової групи з університету Людмила Зайцева "доповіла", що юнак "категорично відмовлявся брати участь у патріотичних заходах і виховних програмах", які зокрема стосувалися "важливості знання історії Росії".

У так званому "вироку" сказано, що після початку великої війни Данило нібито постійно стресував, оскільки читав українські новини про злочини росіян і чув це від близьких, які перебували на підконтрольній урядові України території.

"Під впливом цих публікацій та отриманих даних у нього (Данила – ред.) сформувалося хибне уявлення про ЗСУ, їхні дії та необхідність підтримки української армії фінансово", – йдеться у сфабрикованій справі.

У липні 2024 року Данила ув'язнили в колонії суворого режиму за "державну зраду". Зараз юнака етапували до Ростова.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 грудня, в результаті чергового обміну з російського полону вдалося звільнити 187 військових і двох цивільних.

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