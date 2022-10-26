У РФ через великі втрати до лав ЗС зазивають окупантів, які вижили, щоб повернути їх до України

В Росії умовляють окупантів, які отримали поранення в Україні, повернутися на фронт.

В ЗС РФ збентежені втратами в своїх рядах, тож знову шукають шляхи їх поповнення. Як варіант - зазивають в Україну тих, кого не добили ЗСУ.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"В російській федерації здійснюється пошук додаткових джерел поповнення бойових втрат. Триває робота зі звільненими через поранення військовослужбовцями. Їм пропонують пройти перенавчання на облікові спеціальності, пов’язані з меншим обсягом фізичного навантаження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що минулої доби Сили оборони ліквідували 480 окупантів. На 25 жовтня людські втрати ворога становлять близько 68 420 осіб.

Раніше окупанти намагалися покращити свої позиції на південному напрямку і намагалися прорвати позиції Сил оборони за підтримки БМП. Двічі був даний стрілецький бій. Українські захисники відбили напад і поцілили у БМП.