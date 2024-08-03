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У РФ дрони атакували аеродром, на Вінниччині є влучання в обʼєкт інфраструктури: головні новини ночі 3 серпня 2024 року

У РФ дрони атакували аеродром, на Вінниччині є влучання в обʼєкт інфраструктури: головні новини ночі 3 серпня 2024 року

Аеродром "Морозовськ" / Фото: wikipedia.org

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ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • В Одесі вночі пролунали вибухи Читати далі –>
  • У РФ дрони атакували військовий аеродром "Морозовськ": лунають вибухи та зайнялась пожежа (відео) Читати далі –>
  • Пентагон заявив, що США збільшують військовий контингент на Близькому Сході Читати далі –>
  • Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • На Вінниччині зафіксовано влучання в обʼєкт інфраструктури — ОВА Читати далі –>

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