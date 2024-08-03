У РФ дрони атакували аеродром, на Вінниччині є влучання в обʼєкт інфраструктури: головні новини ночі 3 серпня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- В Одесі вночі пролунали вибухи Читати далі –>
- У РФ дрони атакували військовий аеродром "Морозовськ": лунають вибухи та зайнялась пожежа (відео) Читати далі –>
- Пентагон заявив, що США збільшують військовий контингент на Близькому Сході Читати далі –>
- Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
- На Вінниччині зафіксовано влучання в обʼєкт інфраструктури — ОВА Читати далі –>
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