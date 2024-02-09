У РФ горить НПЗ, Байден терміново звернувся до народу США: головні новини ночі 9 лютого 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
- У низці регіонів повітряна тривога через загрозу БпЛА Читати далі –>
- У Москві загорілась багатоповерхівка: площа займання 4000 квадратних метрів (відео) Читати далі –>
- Путін в інтерв'ю провокатору Карлсону заявив, що "Україна та Росія домовляться між собою" Читати далі –>
- У РФ після "прильотів" загорівся нафтопереробний завод (відео) Читати далі –>
- Байден виступив з незапланованим зверненням до народу Читати далі –>
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