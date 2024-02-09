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У РФ горить НПЗ, Байден терміново звернувся до народу США: головні новини ночі 9 лютого 2024 року

У РФ горить НПЗ, Байден терміново звернувся до народу США: головні новини ночі 9 лютого 2024 року

Президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

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