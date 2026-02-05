- Дата публікації
У РФ катастрофа на фронті через блокування Starlink: масштабний блекаут, управління військами паралізоване
Все управління російськими окупаційними військами лягло, на багатьох ділянках зупинені штурмові дії, зазначив Сергій «Флеш» Бескрестнов.
Перші кроки щодо обмеження несанкціонованого використання мережі Starlink у Росії вже дали результати. У противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа.
Про це повідомив радник Міноборони з питань оборонних технологій, експерт з БпЛА Сергій «Флеш» Бескрестнов у Telegram.
«У противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа. Все управління військами лягло. На багатьох ділянках зупинені штурмові дії», — написав він.
Telegram-канал Insaider пише про те, що заблоковано 550 тисяч станцій Starlink у ЗС РФ та наводить скриншоти російських вояків.
Стосовно українських військових, з’ясувалося, що були проблеми у тих, хто не оперативно подав списки на приватні «Старлінки». Сергій Бескрестнов зазначив, що процес обробки триває.
Що передувало
Нагадаємо, раніше у США бізнесмен Ілон Маск повідомив про успіхи у питанні блокування Starlink для РФ.
Міністр оборони України Михайло Федоров подякував підприємцю за підтримку та запевнив у подальшій співпраці. За його словами, українська сторона активно співпрацює з командою Маска над наступними важливими діями. Федоров подякував Маску за підтримку.
Як відомо, Starlink від SpaceX відіграє ключову роль у забезпеченні зв’язку для України під час війни. Раніше мережа використовувалася для оперативного управління комунікаціями та підтримки безпеки на передовій.