У РФ катастрофа на фронті через блокування Starlink: масштабний блекаут, управління військами паралізоване

Термінал Starlink / © reuters.com

Перші кроки щодо обмеження несанкціонованого використання мережі Starlink у Росії вже дали результати. У противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа.

Про це повідомив радник Міноборони з питань оборонних технологій, експерт з БпЛА Сергій «Флеш» Бескрестнов у Telegram.

«У противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа. Все управління військами лягло. На багатьох ділянках зупинені штурмові дії», — написав він.

Telegram-канал Insaider пише про те, що заблоковано 550 тисяч станцій Starlink у ЗС РФ та наводить скриншоти російських вояків.

Стосовно українських військових, з’ясувалося, що були проблеми у тих, хто не оперативно подав списки на приватні «Старлінки». Сергій Бескрестнов зазначив, що процес обробки триває.

Що передувало

Нагадаємо, раніше у США бізнесмен Ілон Маск повідомив про успіхи у питанні блокування Starlink для РФ.

Міністр оборони України Михайло Федоров подякував підприємцю за підтримку та запевнив у подальшій співпраці. За його словами, українська сторона активно співпрацює з командою Маска над наступними важливими діями. Федоров подякував Маску за підтримку.

Як відомо, Starlink від SpaceX відіграє ключову роль у забезпеченні зв’язку для України під час війни. Раніше мережа використовувалася для оперативного управління комунікаціями та підтримки безпеки на передовій.