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У РФ масово звільняються "короткострокові" контрактники - Генштаб

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У РФ масово звільняються "короткострокові" контрактники - Генштаб

Фото: Associated Press

Російські вояки не бажають продовжувати службові контракти в армії РФ.

Відбувши свої пару місяців в армії, вони пишуть рапорти на звільнення. Звільняються також бійці, які тривалий час служили в ВС РФ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, у військових частинах збройних сил російської федерації спостерігається тенденція щодо звільнення значної частини особового складу, які проходили службу по короткострокових контрактах. Також, більшість військовослужбовців відмовляється подовжувати довготермінові контракти, дія яких закінчилась", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, Жданов пояснив, чому провалилася ідеологія війни Росії проти України

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