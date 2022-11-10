У РФ набирають правоохоронців для перекидання на тимчасово захоплені території України - Генштаб

В Росії правоохоронні органи зобов'язують збирати серед своїх бажаючих поїхати до України.

В РФ заходилися збирати правоохоронців для відправлення до України.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

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"До органів внутрішніх справ РФ у місті Тольятті Самарської області надійшло розпорядження набрати 1000 кандидатів для служби на тимчасово окупованих територіях України. Одночасно, на хімічних підприємствах міста, проводиться робота щодо додаткового збору коштів для підтримки регіонального підрозділу. Це викликає обурення працівників, в яких і без цього щомісячно вираховуються кошти на підтримку мобілізованих, які беруть участь у війні на території України", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, що у Білорусі військовослужбовці ЗС зібрали кошти та у якості "братської допомоги" закупили мотострілецькому полку ЗС РФ аптечки, "розгрузки" та інше екіпірування.

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