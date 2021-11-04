У РФ назвали попередню причину авіакатастрофи білоруського Ан-12 з українцями на борту

Літак із сімома пасажирами, зокрема двома українцями, на борту розбився і спалахнув. Увесь екіпаж загинув.
Причиною авіакатастрофи в Іркутській області РФ білоруського літака Ан-12 з громадянами України на борту міг стати крижаний дощ.
Про це із посиланням на ознайомлене з перебігом розслідування джерело повідомляє "Интерфакс".
"Первинні дані - зокрема про це свідчить те, що вдалося зрозуміти з первинного аналізу самописця - говорять на користь версії про зледеніння керма висоти під час спроби заходу на друге коло", - вказав співрозмовник видання.
За його даними, разом із кермом висоти могли зледеніти елементи механізації крила. Водночас супутніми чинниками аварії могли стати перевантаження і неправильне центрування вантажу повітряного судна: "Літак по суті став некерованим і впав з висоти".
Як повідомлялося, вантажний літак Ан-12 білоруської авіакомпанії "Гродно" розбився у середу, 3 листопада, поблизу села Пивоваріха за сім кілометрів від Іркутська. Падіння повітряного судна спричинило пожежу.
У момент інциденту на борту перебували семеро людей: двоє росіян, троє громадян Білорусії та двоє українців, зокрема 50-річний другий пілот Олег Щучка та 60-річний Олександр Чупрієнко. Усі вони загинули.
Увечері на місці події виявили сильно пошкоджений через пожежу бортовий самописець літака.
Відомо, що борт летів із Якутська, повертаючись в аеропорт базування після перевезення продуктів та господарських товарів на Чукотку. На висоті 240 метрів екіпаж запросив у диспетчера відхід на друге коло, після чого його мітка на радарі зникла.
Російські правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею щодо порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що спричинило з необережності смерть двох або більше осіб (ч. 3 ст. 263 КК РФ).
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