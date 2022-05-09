У РФ окупанти та їхні родини масово звертаються до юристів

Військовослужбовці РФ не хочуть брати участь у "спецоперації" в Україні і не хочуть бути за це покарані в Росії.
Через це багато з них звертаються по правову допомогу.
Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.
"Військовослужбовці ЗС РФ та їхні сім'ї масово консультуються з юристами щодо відповідальності за відмову участі у “спеціальній військовій операції” на території України. За словами юристів "спеціальна військова операція" на території України не є війною, тому відмова брати в ній участь підпадає під статтю 42 КК РФ "Невиконання незаконного наказу або розпорядження" і виключає кримінальну відповідальність", - проінформував Цимбалюк.
Він додав, що навпаки, командири та начальники, які віддають незаконні накази, за законодавством РФ понесуть кримінальну відповідальність.
Нагадаємо, що у Запорізькій області окупанти було сунулися на позиції ЗСУ, але отримали "на горіхи" і змушені були втекти. При чому неушкоджені російські вояки так поспішали залишити поле бою, що "забули" поранених і вбитих.
Читайте також:
- "Поранений солдат найімовірніше буде мертвим": в окупантів РФ проблеми з медиками на передовій
- Росія стягує до України війська з Сирії: десантники завзяття командирів не підтримують і пишуть рапорти на звільнення
- "Наших стільки вбитих, що я з рахунку збився": військові найманці з Кавказу відмовляються воювати в Україні