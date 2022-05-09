У РФ окупанти та їхні родини масово звертаються до юристів

У РФ окупанти та їхні родини масово звертаються до юристів

Військовослужбовці РФ не хочуть брати участь у "спецоперації" в Україні і не хочуть бути за це покарані в Росії.

Через це багато з них звертаються по правову допомогу.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"Військовослужбовці ЗС РФ та їхні сім'ї масово консультуються з юристами щодо відповідальності за відмову участі у “спеціальній військовій операції” на території України. За словами юристів "спеціальна військова операція" на території України не є війною, тому відмова брати в ній участь підпадає під статтю 42 КК РФ "Невиконання незаконного наказу або розпорядження" і виключає кримінальну відповідальність", - проінформував Цимбалюк.

Він додав, що навпаки, командири та начальники, які віддають незаконні накази, за законодавством РФ понесуть кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, що у Запорізькій області окупанти було сунулися на позиції ЗСУ, але отримали "на горіхи" і змушені були втекти. При чому неушкоджені російські вояки так поспішали залишити поле бою, що "забули" поранених і вбитих.

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