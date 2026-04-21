Удари по російських НПЗ

Російські війська продовжують демонструвати безпорадність у захисті стратегічних об’єктів від регулярних українських атак. Черговою ціллю став нафтопереробний завод у Туапсе.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчння війни (ISW) за 20 квітня.

Удар по Туапсе: що відомо

За даними Генштабу ЗСУ, у ніч проти 20 квітня українські сили завдали успішного удару по нафтобазі НПЗ у місті Туапсе (Краснодарський край).

Геолокаційні кадри за 20 квітня зафіксували масштабні пожежі на території заводу.

Місцева влада Краснодарського краю була змушена визнати факт атаки та загоряння.

Системне знищення логістики ворога

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що це лише частина масштабної хвилі ударів по військовій, енергетичній та портовій інфраструктурі регіону. Тільки за останній час під прицілом опинилися:

5–6 квітня: нафтовий термінал «Шесхаріс» та фрегат класу «Адмірал Григорович» біля Новоросійська.

8–11 квітня: нафтоперекачувальна станція у Кримську.

15–16 квітня: порт «Нафтоекспорт» та нафтобаза в Туапсе.

17–18 квітня: нафтоперекачувальна станція в Тихорецьку.

18–19 квітня: морський порт у Єйську.

Мапа ударів Сил оборони по РФ / © Інститут вивчення війни (ISW)

Внутрішні конфлікти в РФ

Ситуація викликала хвилю обурення навіть серед російських пропагандистів. Ультранаціоналістичний канал «Царьград» жорстко розкритикував владу Краснодарського краю за: надсилання до Москви «красивих звітів» із неправдивою інформацією, а також за пріоритет курортного сезону над безпекою: влада зосереджена на відкритті пляжів для туристів, ігноруючи постійні атаки дронів та розливи нафти.

ППО РФ не встигає за ЗСУ

Експерти наголошують, що через величезну територію РФ та розсередженість об’єктів, російські сили не в змозі забезпечити надійну оборону всієї критичної інфраструктури. На цьому тлі губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко вже почав самостійно посилювати регіональну ППО, визнаючи ефективність українських ударів.

«Нафтовий дощ» після атак по НПЗ в Туапсе

Нагадаємо, після повторних атак на Туапсинський НПЗ у Росії місто накрило маслянистим дощем, а в акваторії Чорного моря розлилася гігантська нафтова пляма. У школах і дитсадках скасували заняття. За словами місцевих жителів, вранці 20 квітня після повторної атаки на Туапсинський НПЗ у місті спостерігали незвичні опади.

«Усе навколо покрилося маслянистою плівкою і чорними кульками. Спочатку думали, що звичайний пил, а потім зрозуміли, що більше схоже на сліди нафти, яка згоріла», — розповіли очевидці.