У РФ пропагандисти почали відвертий "бунт" проти Путіна, і цього разу причиною став Крим – ISW

Тимчасово окупований Крим / © із соцмереж

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Російські ультранаціоналістичні військово-політичні блогери гостро відреагували на чергову брехню окупаційної влади та спростували заяви про нібито «повний контроль» і безпеку сухопутного шляху до окупованого Криму.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у свіжому звіті.

Приводом для обурення Z-спільноти стала зустріч Володимира Путіна з гауляйтером окупованої частини Запорізької області Євгеном Балицьким. На ній окупаційний чиновник стверджував, що російські війська нібито повністю захистили від ударів українських безпілотників трасу М-14 (Р-280) Ростов-на-Дону — Крим, а також усі енергетичні об’єкти регіону.

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Однак у російському інформаційному просторі ці заяви викликали хвилю заперечень. Російські мілблогери прямо назвали слова Балицького «невірними» та наголосили, що ЗСУ продовжують регулярно завдавати ударів по трасі М-14. Через загрозу знищення російських цистерн із пальним страхові внески для автоперевізників, які постачають паливо до Криму, стрімко зросли.

За даними пов’язаних із Кремлем джерел, кількість ударів по російській техніці на трасі зменшилася зовсім не через «ефективну роботу російської ППО», а лише тому, що потік транспорту цією автодорогою фактично зупинився через страх перед українськими дронами.

Аналітики ISW зазначають, що від 1 до 20 липня було зафіксовано щонайменше чотири підтверджені удари вздовж траси М-14. Це стало продовженням системної української кампанії з перекриття цієї логістичної артерії, яка триває ще з травня-червня.

Систематична робота українських дронів середньої дальності змусила командування РФ перекидати значні людські та технічні ресурси (зокрема розрахунки БПЛА та дрони-перехоплювачі) для захисту траси. Попри це, Силам оборони України вдалося щонайменше частково позбавити окупантів цієї ключової наземної лінії постачання, що з’єднує РФ із Кримом з півночі, та викликати чергову хвилю розколу в інформаційному полі ворога.

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Нагадаємо, у ніч проти 20 липня Крим здригався від потужних вибухів: в Алушті та Ялті зникло світло.

Також у ніч проти 19 липня тимчасово окупований Крим атакували безпілотники.

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