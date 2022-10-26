У РФ російського військового сплутали з українським диверсантом і застрелили: свідкам наказали мовчати

У Бєлгородській області на кордоні з Україною вбили російського строковика. За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє "Сибір. Реалії".

За словами матері вбитого строковика Дениса Таскаєва, його застрелив товариш по службі, який прийняв постраждалого за військового ЗСУ.

"Слідчий сказав, що була перестрілка із розвідувальними диверсійними групами, хлопці були "на взводі". Денис спускався в бліндаж (для відпочинку після добової варти), і товариш по службі з переляку прийняв його за чужого", - переказує слова слідчого мати вбитого строковика Дениса Таскаєва Тетяна Кулішова.

Жінка сумнівається у версії слідства, оскільки поранення у сина було збоку. Спочатку командир роти говорив Кулішовій, що її син загинув у перестрілці з українськими військовослужбовцями в ніч із 15 на 16 жовтня.

"Після порушення справи ротний на зв'язок зі мною не вийшов. Коли я сказала слідчому, що Денис загинув під час стрілянини з українцями, він здивувався: "Як так? Я не знаю, чому вам так сказали" — говорить Тетяна.

За словами жінки, судмедексперти дозволили забрати тіло для поховання, але труну до цих пір не доправили до Новосибірська.

Один із товаришів по службі Таскаєва розповів матері, що їм наказали мовчати про те, що сталося, "якщо вони не хочуть опинитися на місці Дениса".

Жінка говорить, що конфліктів у її сина з товаришами по службі не було, оскільки в них із сином були дуже довірливі стосунки, і він їй все розповідав.

Денис Таскаєв був призваний до ЗС РФ у грудні минулого року. Він не сказав матері його останнє точне місце дислокації, проте зазначав, що він перебуває менш ніж за кілометр від українського кордону, а його ділянка періодично потрапляла під мінометні обстріли.

Влада Білгородської області офіційно про загибель Дениса Таскаєва не повідомляла. Факт смерті строковика підтвердили лише у військовій прокуратурі Гусєвського гарнізону у Калінінградській області.

Нагадаємо, що в Бєлгородській області на військовому полігоні під час навчань мобілізованих сталася стрілянина. Двоє Таджикістану розвернули міномети у бік мобілізованих і відкрили вогонь. за офіційними даними загинули 11 мобілізованих і офіцерів, 15 отримали поранення.

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